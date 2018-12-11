«Оклахома» дома обыграла «Юту», «Клипперс» в овертайме дожали «Финикс»

одержала домашнюю победу над— 122:113 (30:22, 27:24, 42:29, 23:38).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Пол Джордж — 31 очко. Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл — 12 очков, 11 подборов, 10 передач.

В составе «джазменов» 19 очков в активе Донована Митчелла, Руди Гобер оформил дабл-дабл из 13 баллов и 14 подборов.

«Оклахома» (17-8) лидирует в Западной конференции, «Юта» (13-15) расположилась на 13-й позиции.

В другой встрече «Клипперс» на выезде в овертайме обыграл «Финикс» — 123:119 ОТ (21:29, 37:27, 30:30, 23:25, 12:8).

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Тобиас Харрис, набравший 33 очка. 25 баллов на счету Данило Галлинари. В составе хозяев дабл-дабл из 20 очков и 12 подборов оформил первый номер драфта-2018 Деандре Эйтон.

«Клипперс» (17-9) занимает четвертое место на Западе, «Финикс» (4-23) — 15-й там же.

Другие результаты:

«Филадельфия» — «Детройт» 116:102 (38:29, 18:18, 31:29, 29:26)

«Индиана» — «Вашингтон» 109:101 (29:33, 30:17, 28:25, 22:26)

«Бостон» — «Нью-Орлеан» 113:100 (28:21, 31:32, 24:19, 30:28)

«Милуоки» — «Кливленд» 108:92 (31:18, 28:23, 25:25, 24:26)

«Чикаго» — «Сакраменто» 89:108 (33:26, 23:19, 18:36, 15:27)

«Даллас» — «Орландо» 101:76 (24:19, 28:21, 23:13, 26:23)

«Денвер» — «Мемфис» 105:99 (26:22, 29:28, 29:33, 21:16)

«Голден Стэйт» — «Миннесота» 116:108 (30:24, 33:33, 28:20, 25:31)

«Лейкерс» — «Майами» 108:105 (27:23, 28:35, 29:25, 24:22) 0