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    «Оклахома» дома обыграла «Юту», «Клипперс» в овертайме дожали «Финикс»

    НБА Филадельфия Сиксерс Детройт Пистонс Вашингтон Уизардс Индиана Пэйсерс Бостон Селтикс Милуоки Бакс Кливленд Кавальерс Чикаго Буллз Сакраменто Кингз Юта Джаз Оклахома-Сити Тандер Даллас Маверикс Орландо Мэджик Денвер Наггетс Мемфис Гриззлиз Финикс Санз Лос-Анджелес Клипперс Голден Стэйт Уорриорз Миннесота Тимбервулвз Майами Хит Лос-Анджелес Лейкерс
    «Оклахома» одержала домашнюю победу над «Ютой» — 122:113 (30:22, 27:24, 42:29, 23:38).

    Пол Джордж
    Пол Джордж
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    Самым результативным игроком в составе победителей стал Пол Джордж — 31 очко. Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл — 12 очков, 11 подборов, 10 передач.

    В составе «джазменов» 19 очков в активе Донована Митчелла, Руди Гобер оформил дабл-дабл из 13 баллов и 14 подборов.

    «Оклахома» (17-8) лидирует в Западной конференции, «Юта» (13-15) расположилась на 13-й позиции.

    В другой встрече «Клипперс» на выезде в овертайме обыграл «Финикс» — 123:119 ОТ (21:29, 37:27, 30:30, 23:25, 12:8).

    Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Тобиас Харрис, набравший 33 очка. 25 баллов на счету Данило Галлинари. В составе хозяев дабл-дабл из 20 очков и 12 подборов оформил первый номер драфта-2018 Деандре Эйтон.

    «Клипперс» (17-9) занимает четвертое место на Западе, «Финикс» (4-23) — 15-й там же.

    Другие результаты:

    «Филадельфия» — «Детройт» 116:102 (38:29, 18:18, 31:29, 29:26)
    «Индиана» — «Вашингтон» 109:101 (29:33, 30:17, 28:25, 22:26)
    «Бостон» — «Нью-Орлеан» 113:100 (28:21, 31:32, 24:19, 30:28)
    «Милуоки» — «Кливленд» 108:92 (31:18, 28:23, 25:25, 24:26)
    «Чикаго» — «Сакраменто» 89:108 (33:26, 23:19, 18:36, 15:27)
    «Даллас» — «Орландо» 101:76 (24:19, 28:21, 23:13, 26:23)
    «Денвер» — «Мемфис» 105:99 (26:22, 29:28, 29:33, 21:16)
    «Голден Стэйт» — «Миннесота» 116:108 (30:24, 33:33, 28:20, 25:31)
    «Лейкерс» — «Майами» 108:105 (27:23, 28:35, 29:25, 24:22) 0

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