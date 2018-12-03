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    Базаревич: Боломбой начал даже слишком хорошо

    Сборная России Сборная Чехии
    Главный тренер баскетбольной сборной России Сергей Базаревич после победы над Чехией в отборочном турнире Кубка мира-2019 рассказал, что привнесло в команду приглашение Джоэла Боломбоя.

    Джоэл Боломбой
    Джоэл Боломбой
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    «Начали опять не очень, мазали открытые броски, почему — не знаю. Надо сказать, что выход Боломбоя придал нам энергии.

    Когда он после первого выхода садился на скамейку, я ему даже сказал, что это слишком хорошо, мы такого не ожидали, можно и не так здорово (улыбается).

    Ну и Хвостов — сам удачно попадал, и грамотно распорядился тем, что у нас было в багаже. А потом игра у всех пошла.

    Мы оказались в достаточно необычной ситуации в связи с приходом Джоэля, и это чувствовалось.

    Например, на тренировках мы привыкли говорить по-русски, а теперь пришлось какие-то инструкции ему переводить, пусть он немного и понимает.

    Были небольшие волнения по этому поводу, ведь когда слишком много думаешь, не делаешь вещи на автомате.

    У нас большой список комбинаций, как "Война и мир", поэтому мы попытались ограничить некоторые взаимодействия, чтобы Боломбой в них не потерялся. Частично это удалось, частично — нет», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс», 0

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