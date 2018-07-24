Ховард хотел бы закончить карьеру в «Вашингтоне»

Центровойзаявил, что планирует провести остаток карьеры в «Вашингтоне».

Дуайт Ховард twitter.com/WashWizards 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

В понедельник Ховард был официально представлен в качестве игрока «Уизардс».

Контракт Ховарда со столичным клубом рассчитан на два года и 11 миллионов долларов.

«Я хочу завершить свою карьеру в этом городе, в этой команде. Я планирую оставаться здесь до завершения карьеры», — цитирует Ховарда The Washington Post.

В ходе пресс-конференции 32-летний центровой также заявил, что хочет провести в НБА еще восемь сезонов.

Прошедший сезон баскетболист провел в «Шарлотт Хорнетс» и добился следующих показателей: 16,6 очка, 12,5 подбора, 1,3 передачи и 1,3 блок-шота в среднем за игру. Ховард трижды признавался лучшим оборонительным игроком НБА и восемь раз участвовал в Матче всех звезд. 0