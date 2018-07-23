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    ЦСКА заключил годичный контракт с американским форвардом

    ЦСКА Лига ВТБ Евролига
    23-летний форвард Алек Питерс подписал годичный контракт с ЦСКА, сообщает пресс-служба «армейцев».

    Алек Питерс
    Алек Питерс
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    Соглашение вступит в силу после медосмотра в Москве.

    Питерс — выпускник университета «Вальпараисо». Он был выбран «Финиксом» на драфте-2017 под общим 54-м номером. Прошедший сезон американец провел в «Санз» и его фарм-клубе «Северная Аризона». В команде G-лиги он провел 35 матчей, в которых набирал 17,6 очка, делал 7,2 подбора, 1,9 передачи и 0,6 перехвата за 34,0 минуты.

    В 20 матчах НБА его средние показатели — 4,1 очка, 1,9 подбора, 0,6 передачи за 11,3 минуты. В апреле в игре с «Далласом» Питерс установил рекорд «Санз» по трехочковым для новичка (8), набрал 36 очков и стал вторым игроком «регулярки» после MVP Джеймса Хардена, отметившимся как минимум 35 очками, 8 «трехами» и 7 подборами в одном матче.

  • ЦСКА продлил контракт с форвардом
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    • «Мы несколько раз разговаривали с Алеком. Несмотря на то, что он мог получить предложения из НБА, он был убежден и решился сделать это шаг в своей карьере, перейти в нашу команду. Уверен, он поможет нам своим отличным броском издали, игрой в "посту", видением площадки, неэгоистичной игрой, пониманием командной защиты и другими игровыми качествами. Как молодой баскетболист он безусловно обладает огромным потенциалом. Мы, тренеры и игроки, сделаем все возможное, чтобы помочь Питерсу быстро адаптироваться к европейскому баскетболу и работе в ЦСКА. Верю, что Алек станет полезным приобретением для нашей команды. Его желание и талант помогут не только его собственному развитию, но и росту нашей команды», — заявил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. 0

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