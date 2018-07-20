ЦСКА продлил контракт с форвардом

Форвард сборной Россииостанется в ЦСКА на следующий сезон.

В контракте 29-летнего баскетболиста была опция продления на год, и клуб ею воспользовался.

«В ходе прошлого сезона в ЦСКА Семен доказал, что он является важной единицей в системе клуба. Так что для нас это было вполне ожидаемо», — цитируют «Известия» агента игрока Максима Шарифьянова.

В минувшем сезоне Антонов провел 28 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем за игру 6,3 очка, делая 2,5 передачи и 1,9 подбора. В Евролиге Семен сыграл 33 матча, в которых набирал в среднем 4,2 очка и 2,1 подбора.

В составе ЦСКА форвард выступает с 2016 года и уже успел дважды выиграть Единую лигу ВТБ и бронзовые медали Евролиги. 0