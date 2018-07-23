Мозгов сообщил об успешно пройденном медосмотре для «Орландо»

Российский центровойсообщил, что в «Орландо Мэджик» ему зачли медосмотр, пройденный в Шарлотт.

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В ближайшее время 32-летний баскетболист отправится в США и познакомится с новым клубом и партнерами.

«С руководством нового клуба я уже общался, правда пока только по телефону. Скоро поеду туда пораньше, чтобы познакомиться лично и с ребятами, и с клубом. Медосмотр уже пройден успешно. Сразу после игры сборной России против Франции я отправился в Шарлотт, где и прошел медосмотр, потом вернулся обратно и узнал об обмене в "Орландо", так что мне зачли предыдущий.

Какие задачи ставятся перед клубом я пока не знаю, как раз многое прояснится, когда я поговорю со всеми уже на месте», — приводит слова Мозгова ТАСС.

Напомним, «Орландо», «Чикаго Буллз» и «Шарлотт Хорнетс» договорились о трехсторонней сделке. Мозгов и Джериан Грант продолжат карьеру в «Мэджик», центровой Бисмак Бийомбо перешел в «Хорнетс», а защитник Джулиан Стоун — в «Буллз». 0