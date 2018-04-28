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    «Юта» выбила «Оклахому» из плей-офф

    НБА Юта Джаз Оклахома-Сити Тандер
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    «Джаз» одержали четвертую победу в серии первого раунда
    На фото:«Джаз» одержали четвертую победу в серии первого раунда
    «Юта» нанесла поражение «Оклахоме-Сити» в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 96:91 (18:22, 23:19, 37:29, 18:21).

    Наибольший вклад в успех «Джаз» внес Донован Митчелл, набравший 38 очков. Деррик Фэйворс добавил в копилку 15 очков, Руди Гобер оформил дабл-дабл из 13 очков и 12 подборов.

    У «Тандер» лидерами по результативности были Рассел Уэстбрук (46 + 10 подборов) и Стивен Адамс (19 + 15 подборов).

    «Юта» выиграла серию 4-2. Во втором раунде команда Квина Снайдера сыграет с «Хьюстоном».


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