«Юта» выбила «Оклахому» из плей-офф

нанесла поражениев шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 96:91 (18:22, 23:19, 37:29, 18:21).

Наибольший вклад в успех «Джаз» внес Донован Митчелл, набравший 38 очков. Деррик Фэйворс добавил в копилку 15 очков, Руди Гобер оформил дабл-дабл из 13 очков и 12 подборов.

У «Тандер» лидерами по результативности были Рассел Уэстбрук (46 + 10 подборов) и Стивен Адамс (19 + 15 подборов).

«Юта» выиграла серию 4-2. Во втором раунде команда Квина Снайдера сыграет с «Хьюстоном».

Donovan Mitchell gets the tough lay-in to fall!@utahjazz 92 | @okcthunder 88

⏰: 1:52 left to play on @ESPNNBA pic.twitter.com/7Vbhsl0EhC