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    «Нижний Новгород» переиграл «Зенит»

    Лига ВТБ Зенит Нижний Новгород Автодор ВЭФ
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    «Зенит» — «Новгород»
    На фото:«Зенит» — «Новгород»
    В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» на домашней площадке переиграл санкт-петербургский «Зенит» — 100:90 (29:20, 31:22, 23:28, 17:20).

    Самым результативным игроком матча в составе хозяев стал Стеван Еловац, набравший 25 очков. Ещё 24 очка на свой счёт записал Иван Стребков.

    В составе гостей 23 очка набрал Кайл Курич.

    Саратовский «Автодор» на своей площадке в овертайме переиграл ВЭФ — 89:84 ОТ (15:20, 21:9, 17:26, 23:21, 13:8).

    Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Брэнден Фрейзер, набравший 28 очков. Дабл-дабл на свой счёт записал Коти Кларк, набравший 27 очков и совершивший 10 подборов.

    В составе гостей отличился Пол Картер, набравший 26 очков.

    Краснодарский «Локомотив-Кубань» на своей площадке переиграл пермскую «Парму» — 94:64 (30:20, 25:18, 23:16, 16:10).

    Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джо Рэгланд, набравший 16 очков. Дабл-дабл на свой счёт записал Йонас Мачюлис, набравший 13 очков и совершивший 12 подборов.

    В составе пермского клуба отличился Фрэнк Гейнс, набравший 19 очков.

    Красноярский «Енисей» в домашнем матче проиграл казанскому УНИКСу — 89:93 (18:25, 24:27, 28:22, 19:19).

    Самым результативным в составе победителей стал Джамар Смит, набравший 16 очков.

    У «Енисея» 27 очков и семь передач в активе разыгрывающего защитника Забиана Дауделла.

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