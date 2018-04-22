«Нижний Новгород» переиграл «Зенит»

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБна домашней площадке переиграл санкт-петербургский— 100:90 (29:20, 31:22, 23:28, 17:20).

Самым результативным игроком матча в составе хозяев стал Стеван Еловац, набравший 25 очков. Ещё 24 очка на свой счёт записал Иван Стребков.

В составе гостей 23 очка набрал Кайл Курич.

Саратовский «Автодор» на своей площадке в овертайме переиграл ВЭФ — 89:84 ОТ (15:20, 21:9, 17:26, 23:21, 13:8).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Брэнден Фрейзер, набравший 28 очков. Дабл-дабл на свой счёт записал Коти Кларк, набравший 27 очков и совершивший 10 подборов.

В составе гостей отличился Пол Картер, набравший 26 очков.

Краснодарский «Локомотив-Кубань» на своей площадке переиграл пермскую «Парму» — 94:64 (30:20, 25:18, 23:16, 16:10).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джо Рэгланд, набравший 16 очков. Дабл-дабл на свой счёт записал Йонас Мачюлис, набравший 13 очков и совершивший 12 подборов.

В составе пермского клуба отличился Фрэнк Гейнс, набравший 19 очков.

Красноярский «Енисей» в домашнем матче проиграл казанскому УНИКСу — 89:93 (18:25, 24:27, 28:22, 19:19).

Самым результативным в составе победителей стал Джамар Смит, набравший 16 очков.

У «Енисея» 27 очков и семь передач в активе разыгрывающего защитника Забиана Дауделла.