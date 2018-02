Лидер «Миннесоты» перенес операцию на колене

Атакующий защитник «Миннесоты»успешно перенес операцию по восстановлению мениска правого колена, сообщает пресс-служба «Тимбервулвз».

Сроки восстановления игрока не определены. По неофициальным данным, 28-летний баскетболист пропустит от 4 до 6 недель.

Батлер получил травму 23 февраля во время матча с «Хьюстоном» (102:120).

В этом сезоне Батлер провел 56 матчей и в среднем набирал 22,2 очка за игру, а также совершал 5,4 подбора.

NEWS: Jimmy Butler underwent successful meniscus surgery this morning on his right knee. The operation was performed by Team Orthopedic Surgeon Dr. Diane Dahm at Mayo Clinic in Rochester, Minnesota. Butler will be sidelined indefinitely. #Twolves pic.twitter.com/J7ZhxHhXvF