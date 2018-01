«Голден Стэйт» сильнее «Нью-Йорка», «Бостон» уступил «Лейкерс»

Баскетболистына своем паркете обыгралив матче регулярного чемпионата НБА — 123:112 (21:31, 37:29, 37:26, 28:26).

В составе «Уорриорз» самыми результативными стали Стивен Карри (32 очка, 6 подборов, 7 передач) и Кевин Дюрант, сделавший дабл-дабл из 14 очков и 14 передач. У «Никс» выделялись Майкл Бизли (21) и Кортни Ли (20). Кристапс Порзингис участия в матче не принимал.

«Голден Стэйт» лидирует в таблице Западной конференции (38 побед, 10 поражений), «Нью-Йорк» — 10-й на «Востоке» (21-27).

«Кливленд» проиграл «Сан-Антонио», Леброн Джеймс набрал 30-тысячное очко в НБА

В параллельном матче «Лейкерс» обыграли «Бостон» — 108:107 (15:21, 30:32, 31:21, 32:33).

У «озерных» 28 очков набрал Кайл Кузма, 22 — Джордан Кларксон, Джулиус Рэндл оформил дабл-дабл из 14 очков и 14 подборов.

Самым результативным у «Селтикс» стал Кайри Ирвинг, набравший 33 очка. В активе Маркуса Смарта 22 очка, Эл Хофорд оформил дабл-дабл из 13 очков и 12 подборов.

Это поражение стало для «Бостона» четвертым подряд. «Кельты» занимают первое место на «Востоке» (34-14), «Лейкерс» — 11-е на «Западе» (18-29).

🎥 Kyle Kuzma caught fire in the fourth quarter where he scored 17 out of his 28 total points against Boston #LakersWin pic.twitter.com/F6fv4TeK3T