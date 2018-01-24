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    «Кливленд» проиграл «Сан-Антонио», Леброн Джеймс набрал 30-тысячное очко в НБА

    НБА Орландо Мэджик Сакраменто Кингз Оклахома-Сити Тандер Бруклин Нетс Сан-Антонио Спёрс Кливленд Кавальерс
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    Леброн Джеймс набрал 30-тысячное очко в НБА
    На фото:Леброн Джеймс набрал 30-тысячное очко в НБА
    Баскетболисты «Сан-Антонио» нанесли поражение «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:102 (25:29, 38:26, 26:26, 25:21).

    Самым результативным игроком в составе «Сперс» стал ЛаМаркус Олдридж, набравший 30 очков. Деджанте Мюррей оформил дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов, Кайл Андерсон — из 10 очков и 12 подборов. Отметим, что матч пропускали несколько ведущих игроков «шпор» — Кавай Леонард, Ману Джинобили, Пау Газоль и Руди Гэй.

    У «Кавальерс» 28 очков набрал Леброн Джеймс, который в этом матче преодолел рубеж в 30 тысяч очков за карьеру. Помимо Леброна и экс-игрока «Лейкерс» Кобе Брайанта (33 643 очка), более 30 тысяч очков за карьеру заработали лишь 5 игроков: Дирк Новицки (30 837), Уилт Чемберлен (31 419), Майкл Джордан (32 292), Карл Мэлоун (36 928) и Карим Абдул-Джаббар (38 387).

    Айзея Томас добавил в копилку гостей 14 очков, Кевин Лав оформил дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов.

    «Сан-Антонио» занимает четвертое место в таблице Западной конференции (31 победа, 18 поражений), «Кливленд» — третий на «Востоке» (27-19).

    «Оклахома-Сити» оказалась сильнее «Бруклина» — 109:108 (30:26, 17:33, 27:26, 35:23).

    Героями встречи стали Расселл Уэстбрук, набравший 32 очка, и Пол Джордж (28). У «Нетс» 19 очков заработал Джо Харрис, по 13 набрали Демарре Кэрролл и Спенсер Динуайдди. Центровой Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.

    «Оклахома-Сити» идет пятой на «Западе» (27-20), «Бруклин» — 13-й на «Востоке» (18-30).

    «Орландо» на своей площадке уступил «Сакраменто» — 99:105 (27:28, 26:24, 29:25, 17:28).

    Наибольший вклад в успех «Кингз» внес Гарретт Темпл, набравший 34 очка. Уилли Коли-Стайн заработал 21 очко, Бадди Хилд — 13. У «Мэджик» 22 очка набрал Эван Фурнье, 21 — Элфрид Пэйтон, Аарон Гордон оформил дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов.

    «Сакраменто» замыкает таблицу «Запада» (14-33), «Орландо» — 15-й на «Востоке» (14-33).

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