«Милуоки» обыграл «Финикс» в первом матче без Кидда, «Хьюстон» сильнее «Майами»

Баскетболистыотыгрались с «-14» и победилив матче регулярного чемпионата НБА — 99:90 (25:33, 21:17, 25:18, 28:22).

Самым результативным игроком в составе «Рокетс» стал Джеймс Харден, набравший 28 очков. Эрик Гордон и Крис Пол заработали по 16 очков.

У «Хит» дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов оформил Хассан Уайтсайд. Уэйн Эллингтон добавил в копилку 13 баллов, Джош Ричардсон — 12.

«Хьюстон» занимает второе место в таблице Западной конференции (33 победы, 12 поражений). «Майами» — четвертый на «Востоке» (27-20).

«Милуоки» обыграл «Финикс» — 109:105 (30:26, 23:27, 23:26, 33:26).

Более половины очков «Бакс» набрали Крис Миддлтон (35) и Малкольм Брогдон (32). Яннис Адетокунбо не принимал участия в матче из-за травмы. У «Санз» 23 очка набрал Ти Джей Уоррен, 19 — Грег Монро.

Игра стала первой для «Милуоки» после отставки Джейсона Кидда. В понедельник командой руководил Джо Пранти.

«Милуоки» идет седьмым на «Востоке» (24-22), «Финикс» — 13-й на «Западе» (17-30).

Трипл-дабл ДеМаркуса Казинса помог «Нью-Орлеану» обыграть «Чикаго» — 132:128 OT (25:21, 29:27, 27:33, 33:33, 18:14).

Казинс собрал 44 очка, 24 подбора и 10 передач. Последним, кому покорилась отметка в 40 очков, 20 поборов и 10 передач в одном матче, был Карим Абдул-Джаббар — 26 февраля 1972-го года он оформил трипл-дабл из 44 очков, 20 подборов и 11 передач.

Еще 34 очка заработал Энтони Дэвис. У «Буллз» дабл-даблы оформили Джериан Грант (22 + 13 передач) и Лаури Маркканен (14 + 17 подборов). 22 очка заработал Робин Лопес.

«Нью-Орлеан» занимает шестое место на «Западе» (25-21), «Чикаго» — 12-й на «Востоке» (18-29).

«Шарлотт» – «Сакраменто» — 112:107 (35:33, 32:22, 25:20, 20:32)

«Атланта» – «Юта» — 104:90 (19:20, 23:21, 32:22, 30:27)

«Мемфис» – «Филадельфия» — 105:101 (19:30, 30:25, 25:28, 31:18)

«Даллас» – «Вашингтон» — 98:75 (22:22, 31:15, 18:17, 27:21)

«Денвер» – «Портленд» — 104:101 (20:19, 25:30, 31:29, 28:23)

