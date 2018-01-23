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    «Милуоки» обыграл «Финикс» в первом матче без Кидда, «Хьюстон» сильнее «Майами»

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    Джеймс Харден (справа) и Крис Пол
    На фото:Джеймс Харден (справа) и Крис Пол
    Баскетболисты «Хьюстона» отыгрались с «-14» и победили «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 99:90 (25:33, 21:17, 25:18, 28:22).

    Самым результативным игроком в составе «Рокетс» стал Джеймс Харден, набравший 28 очков. Эрик Гордон и Крис Пол заработали по 16 очков.

    У «Хит» дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов оформил Хассан Уайтсайд. Уэйн Эллингтон добавил в копилку 13 баллов, Джош Ричардсон — 12.

    «Хьюстон» занимает второе место в таблице Западной конференции (33 победы, 12 поражений). «Майами» — четвертый на «Востоке» (27-20).

    «Милуоки» обыграл «Финикс» — 109:105 (30:26, 23:27, 23:26, 33:26).

    Более половины очков «Бакс» набрали Крис Миддлтон (35) и Малкольм Брогдон (32). Яннис Адетокунбо не принимал участия в матче из-за травмы. У «Санз» 23 очка набрал Ти Джей Уоррен, 19 — Грег Монро.

    Игра стала первой для «Милуоки» после отставки Джейсона Кидда. В понедельник командой руководил Джо Пранти.

    «Милуоки» идет седьмым на «Востоке» (24-22), «Финикс» — 13-й на «Западе» (17-30).

    Трипл-дабл ДеМаркуса Казинса помог «Нью-Орлеану» обыграть «Чикаго» — 132:128 OT (25:21, 29:27, 27:33, 33:33, 18:14).

    Казинс собрал 44 очка, 24 подбора и 10 передач. Последним, кому покорилась отметка в 40 очков, 20 поборов и 10 передач в одном матче, был Карим Абдул-Джаббар — 26 февраля 1972-го года он оформил трипл-дабл из 44 очков, 20 подборов и 11 передач.

    Еще 34 очка заработал Энтони Дэвис. У «Буллз» дабл-даблы оформили Джериан Грант (22 + 13 передач) и Лаури Маркканен (14 + 17 подборов). 22 очка заработал Робин Лопес.

    «Нью-Орлеан» занимает шестое место на «Западе» (25-21), «Чикаго» — 12-й на «Востоке» (18-29).

    Другие результаты:

    «Шарлотт» – «Сакраменто» — 112:107 (35:33, 32:22, 25:20, 20:32)
    «Атланта» – «Юта» — 104:90 (19:20, 23:21, 32:22, 30:27)
    «Мемфис» – «Филадельфия» — 105:101 (19:30, 30:25, 25:28, 31:18)
    «Даллас» – «Вашингтон» — 98:75 (22:22, 31:15, 18:17, 27:21)
    «Денвер» – «Портленд» — 104:101 (20:19, 25:30, 31:29, 28:23)


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