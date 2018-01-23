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    «Милуоки» уволил главного тренера

    Милуоки Бакс НБА
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    Джейсон Кидд
    На фото:Джейсон Кидд
    Джейсон Кидд освобожден от должности главного тренера «Милуоки», сообщается на официальном сайте «Бакс».

    В домашнем матче с «Финиксом» (109:105) в понедельник обязанности главного тренера команды исполнял помощник 44-летнего специалиста Джо Пранти.

    «Мы с уважением относимся к проделанной Джейсоном работе в нашем клубе, но приняли решение произвести тренерскую перестановку. Мы считаем, что необходим свежий подход и смена руководства, чтобы талантливая команда продолжила выходить на новый уровень и приближалась к тому, чтобы бороться за титул», — сказал генеральный менеджер «Бакс» Джон Хорст.

    Кидд возглавил «Милуоки» в 2014-м году. Под его руководством «Бакс» одержали 139 побед при 152 поражениях, а также вышли в плей-офф в 2015 и 2017 годах. В текущем сезоне «Бакс» выиграли 24 матча из 46 и занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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