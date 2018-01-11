ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    50 очков Лу Уильямса помогли «Клипперс» победить «Голден Стэйт»

    НБА Голден Стэйт Уорриорз Лос-Анджелес Клипперс
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Лу Уильямс
    На фото:Лу Уильямс
    «Лос-Анджелес Клипперс» в выездном матче регулярного чемпионата НБА победил «Голден Стэйт Уорриорз» — 125:106 (32:35, 26:27, 39:28, 28:16).

    Главным героем встречи стал защитник гостей Лу Уильямс, записавший на свой счет 50 очков и 7 результативных передач. Он реализовал 16 бросков с игры из 27, а также забросил все 10 штрафных бросков.

    Также отметим Тайрона Уоллоса, в активе которого 22 очка, 6 подборов и 4 передачи.

    «Миннесота» выиграла у «Оклахомы», «Хьюстон» — у «Портленда»

    Самым результативным у «Уорриорз» был Кевин Дюрант, отметившийся 40 очками, 4 подборами и 4 передачами. Клэй Томпсон и Стивен Карри участия в матче не принимали.

    Подопечные Дока Риверса прервали победную серию действующих чемпионов, которая насчитывала пять игр.

    В турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт» лидирует (33 победы, 9 поражений), а «Клипперс» идут девятыми (19 побед, 20 поражений).


  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 09/01
    • ДеРозан и Карри признаны игроками недели в НБА
  • 09/01
    • «Голден Стэйт» без Дюранта обыграл «Денвер»
  • 07/01
    • «Голден Стэйт» победил «Клипперс», «Кливленд» обыграл «Орландо»
  • 05/01
    • «Голден Стэйт» победил в Хьюстоне, Дюрант и Харден не играли
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Кевин ГарнеттПрощание с легендой. Кевин Гарнетт завершил карьеруЛегендарный форвард и центровой провел в НБА 21 сезонТимофей Мозгов с поклонницами Мозгов сорвал большой кушРоссиянин стал одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в странеПразднования «Кливленда»НБА. Сезон рекордов на фоне величия ДжеймсаВ Национальной баскетбольной ассоциации подошел к концу очередной сезонMVP матча Зак ЛавинЗвездный уик-энд. Сборная США победила в матче новичковВсе подробности матча восходящих звезд в рамках звездного уик-энда в ТоронтоЖорди БертомеуМежду двух огнейО конфликте между ФИБА и ЕвролигойКоби БрайантПрощальные гастроли «Черной Мамбы»Легендарный защитник «Лейкерс» Коби Брайант объявил о завершении карьеры в конце сезона
    Подробный разбор
  • Вопросы без ответов. В НБА стартовал новый сезон
  • Главные интриги Национальной баскетбольной ассоциации
    •
  • Лебединая песня Драгича, огненный Швед, прощание с Наварро
  • Краткие итоги Евробаскета-2017
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Разозлилась ли «Барселона» на «Сельту»?
  • Прогноз и ставки на футбол 11 января
  • 5,33
    •
  • «Тампа» может прервать серию побед «Калгари»
  • «Тампа-Бэй» — «Калгари». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 12 января
  • 1,82
    •
    Баскетбол. Лента новостей
  • 08:23
    • «Миннесота» выиграла у «Оклахомы», «Хьюстон» — у «Портленда»
  • 22:33
    • «Зенит» победил «Ауксилиум Торино» в Еврокубке
  • 21:17
    • «Локомотив» обыграл «Тренто» в матче топ-16 Кубка Европы
  • 17:36
    • «Монако» разгромил «Енисей» в Лиге чемпионов ФИБА
  • 10/01
    • «Лейкерс» обыграли «Сакраменто»
  • 10/01
    • «Портленд» победил «Оклахому-Сити», «Торонто» уступил «Майами»
  • 10/01
    • УНИКС победил «Лимож» в Еврокубке
  • 09/01
    • Игроки и тренеры «Химок» оштрафованы за результаты последних матчей
  • 09/01
    • «Голден Стэйт» без Дюранта обыграл «Денвер»
  • 09/01
    • «Кливленд» проиграл в Миннесоте, «Бруклин» уступил «Торонто»
  • 09/01
    • ДеРозан и Карри признаны игроками недели в НБА
  • Выиграет ли Джеймс дуэль у Батлера?
  • «Миннесота» — «Кливленд». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 9 января
    • 1,9509/01/2018 в 04:00
  • 08/01
    • «Портленд» обыграл «Сан-Антонио», «Финикс» остановил «Оклахому»
  • 07/01
    • «Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА в Москве
  • 07/01
    • «Химки» на выезде проиграли «Калеву»
  • 07/01
    • «Зенит» вырвал победу у «Цмоки-Минск»
  • 07/01
    • УНИКС одержал победу над «Енисеем»
  • Возьмет ли «Портленд» реванш у «Сан-Антонио»?
  • «Портленд» — «Сан-Антонио». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 8 января
    • 1,7808/01/2018 в 04:00
  • 07/01
    • «Сакраменто» переиграл «Денвер»
  • 07/01
    • «Голден Стэйт» победил «Клипперс», «Кливленд» обыграл «Орландо»
    Весь баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    Евролига Еврокубок
    НБА Лига ВТБ
    Евробаскет-2017

    Команды

    Барселона Бостон Жальгирис Красные Крылья Лейкерс
    Локомотив-Кубань Майами Нижний Новгород Нью-Йорк Реал
    Сан-Антонио УНИКС Химки Чикаго ЦСКА
    Сборная России Сборная США