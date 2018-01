50 очков Лу Уильямса помогли «Клипперс» победить «Голден Стэйт»

в выездном матче регулярного чемпионата НБА победил— 125:106 (32:35, 26:27, 39:28, 28:16).

Главным героем встречи стал защитник гостей Лу Уильямс, записавший на свой счет 50 очков и 7 результативных передач. Он реализовал 16 бросков с игры из 27, а также забросил все 10 штрафных бросков.

Также отметим Тайрона Уоллоса, в активе которого 22 очка, 6 подборов и 4 передачи.

«Миннесота» выиграла у «Оклахомы», «Хьюстон» — у «Портленда»

Самым результативным у «Уорриорз» был Кевин Дюрант, отметившийся 40 очками, 4 подборами и 4 передачами. Клэй Томпсон и Стивен Карри участия в матче не принимали.

Подопечные Дока Риверса прервали победную серию действующих чемпионов, которая насчитывала пять игр.

В турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт» лидирует (33 победы, 9 поражений), а «Клипперс» идут девятыми (19 побед, 20 поражений).

5⃣0⃣!

Lou Williams scores a career-high 50 PTS in the @LAClippers 125-106 win over the @warriors!#ItTakesEverything pic.twitter.com/O28S0cHaDW