ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Миннесота» выиграла у «Оклахомы», «Хьюстон» — у «Портленда»

    НБА Миннесота Тимбервулвз Оклахома-Сити Тандер Хьюстон Рокетс Портленд Трэйл Блэйзерс Вашингтон Уизардс Юта Джаз Индиана Пэйсерс Майами Хит Шарлотт Хорнетс Даллас Маверикс Бруклин Нетс Детройт Пистонс Нью-Йорк Никс Чикаго Буллз Мемфис Гриззлиз Милуоки Бакс Орландо Мэджик Денвер Наггетс Атланта Хоукс
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Джимми Батлер
    На фото:Джимми Батлер
    «Миннесота Тимбервулвз» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Оклахому-Сити Тандер» со счетом 104:88 (23:23,24:24, 29:18, 28:23).

    Наибольший вклад в успех хозяев внесли Джимми Батлер, набравший 26 очков, и Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов.

    В составе гостей выделялся защитник Расселл Уэстбрук, в активе которого 38 очков и 10 подборов.

    В турнирной таблице Западной конференции «Миннесота» занимает четвертое место (27 побед, 16 поражений), а «Оклахома» — шестое (22 победы, 20 поражений).

    В другом матче «Хьюстон Рокетс» у себя дома сломил сопротивление «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 121:112 (25:19, 30:26, 31:32, 35:35).

    Победу «ракетам» обеспечили Крис Пол, оформивший дабл-дабл из 37 очков и 11 передач, и Эрик Гордон, отметившийся 30 набранными баллами.

    У гостей защитник Дамиан Лиллард набрал 29 очков.

    «Хьюстон» удерживает второе место в Западной конференции (29 побед, 11 поражений), «Портленд» идет пятым (22 победы, 19 поражений).


    Другие результаты:

    «Вашингтон» — «Юта» — 104:107 (32:25, 18:21, 27:37, 27:24)
    «Индиана» — «Майами» — 106:114 (26:38, 21:20, 31:26, 28:30)
    «Шарлотт» — «Даллас» — 111:115 (28:20, 24:39, 25:24, 34:32)
    «Бруклин» — «Детройт» — 80:114 (26:34, 15:29, 20:27, 19:24)
    «Нью-Йорк» — «Чикаго» — 119:122 ОТ (25:26, 27:22, 30:30, 23:27, 14:17)
    «Мемфис» — «Нью-Орлеан» — 105:102 (29:38, 31:23, 17:9, 28:32)
    «Милуоки» — «Орландо» — 110:103 (30:29, 23:17, 36:23, 21:34)
    «Денвер» — «Атланта» — 97:110 (21:29, 25:25, 32:28, 19:28)

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 10/01
    • «Портленд» победил «Оклахому-Сити», «Торонто» уступил «Майами»
  • 09/01
    • «Голден Стэйт» без Дюранта обыграл «Денвер»
  • 09/01
    • «Кливленд» проиграл в Миннесоте, «Бруклин» уступил «Торонто»
  • 08/01
    • «Портленд» обыграл «Сан-Антонио», «Финикс» остановил «Оклахому»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Кевин ГарнеттПрощание с легендой. Кевин Гарнетт завершил карьеруЛегендарный форвард и центровой провел в НБА 21 сезонТимофей Мозгов с поклонницами Мозгов сорвал большой кушРоссиянин стал одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в странеПразднования «Кливленда»НБА. Сезон рекордов на фоне величия ДжеймсаВ Национальной баскетбольной ассоциации подошел к концу очередной сезонКоби БрайантЛучшее прощание векаПрощальный матч Коби Брайанта прошел по наилучшему сценарию из всех возможныхЖорди БертомеуМежду двух огнейО конфликте между ФИБА и ЕвролигойРассел УээстбрукЗвездный уик-энд. Запад вновь обыграл Восток в Матче звезд, MVP — УэстбрукВсе о главном событии звездного уик-энда в Торонто
    Подробный разбор
  • Вопросы без ответов. В НБА стартовал новый сезон
  • Главные интриги Национальной баскетбольной ассоциации
    •
  • Лебединая песня Драгича, огненный Швед, прощание с Наварро
  • Краткие итоги Евробаскета-2017
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Разозлилась ли «Барселона» на «Сельту»?
  • Прогноз и ставки на футбол 11 января
  • 5,33
    •
  • «Тампа» может прервать серию побед «Калгари»
  • «Тампа-Бэй» — «Калгари». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 12 января
  • 1,82
    •
    Баскетбол. Лента новостей
  • 09:07
    • 50 очков Лу Уильямса помогли «Клипперс» победить «Голден Стэйт»
  • 22:33
    • «Зенит» победил «Ауксилиум Торино» в Еврокубке
  • 21:17
    • «Локомотив» обыграл «Тренто» в матче топ-16 Кубка Европы
  • 17:36
    • «Монако» разгромил «Енисей» в Лиге чемпионов ФИБА
  • 10/01
    • «Лейкерс» обыграли «Сакраменто»
  • 10/01
    • «Портленд» победил «Оклахому-Сити», «Торонто» уступил «Майами»
  • 10/01
    • УНИКС победил «Лимож» в Еврокубке
  • 09/01
    • Игроки и тренеры «Химок» оштрафованы за результаты последних матчей
  • 09/01
    • «Голден Стэйт» без Дюранта обыграл «Денвер»
  • 09/01
    • «Кливленд» проиграл в Миннесоте, «Бруклин» уступил «Торонто»
  • 09/01
    • ДеРозан и Карри признаны игроками недели в НБА
  • Выиграет ли Джеймс дуэль у Батлера?
  • «Миннесота» — «Кливленд». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 9 января
    • 1,9509/01/2018 в 04:00
  • 08/01
    • «Портленд» обыграл «Сан-Антонио», «Финикс» остановил «Оклахому»
  • 07/01
    • «Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА в Москве
  • 07/01
    • «Химки» на выезде проиграли «Калеву»
  • 07/01
    • «Зенит» вырвал победу у «Цмоки-Минск»
  • 07/01
    • УНИКС одержал победу над «Енисеем»
  • Возьмет ли «Портленд» реванш у «Сан-Антонио»?
  • «Портленд» — «Сан-Антонио». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 8 января
    • 1,7808/01/2018 в 04:00
  • 07/01
    • «Сакраменто» переиграл «Денвер»
  • 07/01
    • «Голден Стэйт» победил «Клипперс», «Кливленд» обыграл «Орландо»
    Весь баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    Евролига Еврокубок
    НБА Лига ВТБ
    Евробаскет-2017

    Команды

    Барселона Бостон Жальгирис Красные Крылья Лейкерс
    Локомотив-Кубань Майами Нижний Новгород Нью-Йорк Реал
    Сан-Антонио УНИКС Химки Чикаго ЦСКА
    Сборная России Сборная США