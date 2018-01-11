«Миннесота» выиграла у «Оклахомы», «Хьюстон» — у «Портленда»

в домашнем матче регулярного чемпионата НБА обыграласо счетом 104:88 (23:23,24:24, 29:18, 28:23).

Наибольший вклад в успех хозяев внесли Джимми Батлер, набравший 26 очков, и Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов.

В составе гостей выделялся защитник Расселл Уэстбрук, в активе которого 38 очков и 10 подборов.

В турнирной таблице Западной конференции «Миннесота» занимает четвертое место (27 побед, 16 поражений), а «Оклахома» — шестое (22 победы, 20 поражений).

В другом матче «Хьюстон Рокетс» у себя дома сломил сопротивление «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 121:112 (25:19, 30:26, 31:32, 35:35).

Победу «ракетам» обеспечили Крис Пол, оформивший дабл-дабл из 37 очков и 11 передач, и Эрик Гордон, отметившийся 30 набранными баллами.

У гостей защитник Дамиан Лиллард набрал 29 очков.

«Хьюстон» удерживает второе место в Западной конференции (29 побед, 11 поражений), «Портленд» идет пятым (22 победы, 19 поражений).

Chris Paul did it all for the @HoustonRockets, recording a season-high 37 PTS, 11 AST, 7 REB in their home victory over the @trailblazers!#Rockets pic.twitter.com/POWxoQMiHn — NBA (@NBA) 11 января 2018 г.

Другие результаты:

«Вашингтон» — «Юта» — 104:107 (32:25, 18:21, 27:37, 27:24)

«Индиана» — «Майами» — 106:114 (26:38, 21:20, 31:26, 28:30)

«Шарлотт» — «Даллас» — 111:115 (28:20, 24:39, 25:24, 34:32)

«Бруклин» — «Детройт» — 80:114 (26:34, 15:29, 20:27, 19:24)

«Нью-Йорк» — «Чикаго» — 119:122 ОТ (25:26, 27:22, 30:30, 23:27, 14:17)

«Мемфис» — «Нью-Орлеан» — 105:102 (29:38, 31:23, 17:9, 28:32)

«Милуоки» — «Орландо» — 110:103 (30:29, 23:17, 36:23, 21:34)

«Денвер» — «Атланта» — 97:110 (21:29, 25:25, 32:28, 19:28)