«Сакраменто» переиграл «Денвер»

Баскетболистынанесли поражениев матче регулярного чемпионата НБА — 106:98 (29:27, 17:14, 33:30, 27:27).

Героями встречи стали Де'Аарон Фокс (18 очков) и Уилли Коули-Стайн (17). Бадди Хилд добавил в копилку 14 очков, еще три игрока собрали по 12 баллов.

У «Наггетс» выделялись Трей Лайлс (19), Джамал Мюррей (18), Гэри Харрис (17) и Уилл Бартон (17).

«Голден Стэйт» победил «Клипперс», «Кливленд» обыграл «Орландо»

«Сакраменто» занимает 12-е место в таблице Западной конференции (13 побед, 25 поражений). «Денвер» — на шестой строке (21-18).

