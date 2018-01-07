«Голден Стэйт» победил «Клипперс», «Кливленд» обыграл «Орландо»

нанес поражениев матче регулярного чемпионата НБА — 121:105 (31:28, 33:27, 39:21, 18:29).

В составе «Уорриорз» 45 очков набрал Стивен Карри. У калифорнийцев 23 баллами отметился Луис Уильямс, его одноклубник ДеАндре Джордан сделал дабл-дабл – 15 очков и 11 подборов.

Отметим, что «парусники» остались без своего лидера форварда Блэйка Гриффина уже в стартовой четверти — баскетболист получил удар локтем в голову от Джавейла Макги и был вынужден досрочно завершить матч.

«Голден Стэйт» лидирует в таблице Западной конференции (32 победы, 8 поражений), «Клипперс» — на девятой строке (17-21).

«Бруклин» на своей площадке уступил «Бостону» — 85:87 (22:16, 19:23, 20:25, 24:23).

Самым результативным игроком матча стал Кайри Ирвинг (21 очко), в составе «Нетс» выделялись Спенсер Динуидди (20) и Джо Харрис (10 + 12 подборов). Российский центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.

«Бостон» идет первым в таблице Восточной конференции (33-10), «Бруклин» — 12-й (15-24).

«Орландо» дома проиграл «Кливленду» — 127:131 (30:31, 34:36, 23:40, 40:24).

Героем встречи стал Леброн Джеймс (33 очка, 10 подборов и 9 передач). В активе Кевина Лава 27 очков. У «Мэджик» Аарон Гордон собрал 30 очков.

«Кливленд» идет третьим на «Востоке» (26-13), «Орландо» — 14-й (12-28).

Другие результаты:

«Детройт» – «Хьюстон» — 108:101 (31:37, 26:21, 31:19, 20:24)

«Индиана» – «Чикаго» — 125:86 (31:26, 33:11, 37:30, 24:19)

«Вашингтон» – «Милуоки» — 103:110 (32:24, 21:29, 32:29, 18:28)

«Миннесота» – «Нью-Орлеан» — 116:98 (36:24, 33:24, 29:23, 18:27)