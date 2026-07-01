прогноз на матч второго круга Уимблдона, ставка за 1.92

Болгарин Григор Димитров сыграет против чеха Якуба Меншика во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 2 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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Меншик

У Якуба в первом круге был тяжелейший матч против британца Тоби Сэмюэла.

Чешский теннисист вырвал победу только на тай-брейке пятого сета — 5:7, 6:3, 6:3, 3:6, 7:6.

Меншик провел лишь один официальный матч на траве перед британским мэйджором.

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В середине июня 20-летний чех проиграл французу Адриану Маннарино на «пятисотнике» в Лондоне.

На неделе перед Уимблдоном Меншик сыграл два выставочных матча — в первом уступил Артуру Фису, а во втором одержал победу над Хубертом Хуркачем.

Главным достижением Меншика в этом году пока остается выход в полуфинал Ролан Гаррос.

В прошлом году Якуб дошел до третьего круга на Уимблдоне.

Димитров

Григор в первом круге одержал победу над австралийцем Дэйном Суини — 7:6, 6:3, 7:5.

Болгарский теннисист успел провести шесть матчей на траве перед британским мэйджором.

В середине июня Димитров дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Дублине.

На неделе перед Уимблдоном экс-третья ракетка мира выиграл два матча на Мальорке. Это пока что его лучший результат в этом сезоне.

В этом году Димитров провел 22 матча. На этом отрезке у него лишь семь побед и 15 поражений.

Димитров, как известно, долго восстанавливался после серьезной травмы грудных мышц, полученной в прошлом году в матче против Янника Синнера в 1/8 финала Уимблдона.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Меншика в этом матче можно поставить за 1.57, победу Димитрова букмекеры предлагают за 2.61.

Прогноз: Якуб выиграл два предыдущих матча против Григора. В 2024-м чех остановил опытнейшего болгарина сначала на грунте в Мадриде, а потом на харде в Шанхае.

При этом в обоих случаях они провели изнурительных сета. По всей видимости, не менее напряженной будет и предстоящая встреча.

1.92 Тотал геймов больше 40,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Меншик — Димитров принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.92.