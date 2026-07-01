Россиянка Анна Блинкова сыграет против украинки Марты Костюк во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 2 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.13.
Блинкова
Анна в первом раунде одержала волевую победу украинкой Юлией Стародубцевой.
Камбэк получился весьма эффектным — 6:7, 6:4, 6:1.
Блинкова провела уже девять матчей на траве в текущем сезоне. На этом отрезке у нее шесть побед и три поражения.
Правда, пять из этих шести побед российская теннисистка одержала в квалификациях.
На турнирах в Лондоне и Ноттингеме Блинкова после отборочных матчей не смогла пройти первый круг, проиграв Эмме Радукану и Тайле Престон соответственно.
На «пятисотнике» в Бад-Хомбурге Блинкова уступила в решающем раунде квалификации аргентинке Солане Сьерре.
В текущем сезоне Анна пока ни разу не выигрывала два подряд матча на уровне основного тура. Ее баланс в 2026-м — 14 побед и 19 поражений.
Костюк
Марта в первом круге разгромила полуфиналистку Ролан Гаррос-2020 Надю Подороску.
Украинка отдала лишь три гейма аргентинской теннисистке — 6:1, 6:2.
Это был первый матч Костюк на траве в текущем сезоне.
Костюк планировала сыграть на «пятисотнике» в Лондоне, но в итоге была вынуждена сняться с турнира из-за травмы голеностопа.
Как известно, перед этим Костюк провела впечатляющую серию матче на грунте.
Весной украинка выиграла турнир в Руане и «тысячник» в Мадриде, после чего дошла до полуфинала на Ролан Гаррос.
Также стоит обратить внимание, что Марта выиграла 24 из 29-ти матчей в этом году.
Лучшим результатом Костюк на Уимблдоне пока остается выход в третий круг в 2023-м и 2024 году.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Блинкову в этом матче можно поставить за 5.60, победу Костюк букмекеры предлагают за 1.14.
Прогноз: в прошлом году Анна разгромно проиграла украинке на харде в Майами — 2:6, 1:6.
На траве, конечно, гораздо чаще случаются сенсации, но в предстоящем матче Костюк, вероятно, снова уверенно подтвердит статус фаворитки.
Рекомендуемая ставка: победа Костюк с форой по геймам (-6,0) за 2.13.