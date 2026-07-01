прогноз на матч второго круга Уимблдона, ставка за 2.13

Россиянка Анна Блинкова сыграет против украинки Марты Костюк во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 2 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.13.

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Блинкова

Анна в первом раунде одержала волевую победу украинкой Юлией Стародубцевой.

Камбэк получился весьма эффектным — 6:7, 6:4, 6:1.

Блинкова провела уже девять матчей на траве в текущем сезоне. На этом отрезке у нее шесть побед и три поражения.

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Правда, пять из этих шести побед российская теннисистка одержала в квалификациях.

На турнирах в Лондоне и Ноттингеме Блинкова после отборочных матчей не смогла пройти первый круг, проиграв Эмме Радукану и Тайле Престон соответственно.

На «пятисотнике» в Бад-Хомбурге Блинкова уступила в решающем раунде квалификации аргентинке Солане Сьерре.

В текущем сезоне Анна пока ни разу не выигрывала два подряд матча на уровне основного тура. Ее баланс в 2026-м — 14 побед и 19 поражений.

Костюк

Марта в первом круге разгромила полуфиналистку Ролан Гаррос-2020 Надю Подороску.

Украинка отдала лишь три гейма аргентинской теннисистке — 6:1, 6:2.

Это был первый матч Костюк на траве в текущем сезоне.

Костюк планировала сыграть на «пятисотнике» в Лондоне, но в итоге была вынуждена сняться с турнира из-за травмы голеностопа.

Как известно, перед этим Костюк провела впечатляющую серию матче на грунте.

Весной украинка выиграла турнир в Руане и «тысячник» в Мадриде, после чего дошла до полуфинала на Ролан Гаррос.

Также стоит обратить внимание, что Марта выиграла 24 из 29-ти матчей в этом году.

Лучшим результатом Костюк на Уимблдоне пока остается выход в третий круг в 2023-м и 2024 году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Блинкову в этом матче можно поставить за 5.60, победу Костюк букмекеры предлагают за 1.14.

Прогноз: в прошлом году Анна разгромно проиграла украинке на харде в Майами — 2:6, 1:6.

На траве, конечно, гораздо чаще случаются сенсации, но в предстоящем матче Костюк, вероятно, снова уверенно подтвердит статус фаворитки.

2.13 Победа Костюк с форой по геймам (-6,0) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч Блинкова — Костюк принесёт прибыль 1130₽, общая выплата — 2130₽

Рекомендуемая ставка: победа Костюк с форой по геймам (-6,0) за 2.13.