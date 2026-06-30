Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Даниэля Мериды Агилара во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
Мерида Агилар
Даниэль в первом раунде играл против Камило Уго Карабельи, который не смог завершить матч из-за травмы.
Аргентинец снялся в четвертом сете при счете 3:0 в пользу соперника. При этом он вел 2-1 по сетам.
Перед британским мэйджором Мерида Агилар провел лишь один матч на траве, в котором проиграл американцу Мартину Дамму в квалификации турнира в Лондоне.
Также важно уточнить, что до этого сезона Мерида Агилар вообще ни разу не играл на этом покрытии.
Среди лучших результатов 21-летнего испанца в этом году — финал на грунтовом турнире в Бухаресте и третий круг на «Мастерсе» в Мадриде.
Медведев
Даниил в первом круге одержал уверенную победу над Марином Чиличем.
Вопреки ожиданиям, российский теннисист уверенно обыграл 37-летнего хорвата — 6:1, 6:2, 6:4.
Медведев выиграл пять из семи матчей на траве в этом сезоне.
В первой половине июня он добрался до полуфинала в Хертогенбосе. Прежде чем уступить поляку Камилю Майхшаку, россиянин обыграл Тейса Богарда и Чилича.
На «пятисотнике» в Галле Медведев обыграл Томаса Этчеверри и Теренса Атмана, после чего потерпел поражение от Даниэля Альтмайера.
В прошлом году Медведев не прошел первый раунд Уимблдона, проиграв Бенжамену Бонзи, тогда как в 2023-м и 2024-м он дошел до полуфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Медведева не будет проблем в предстоящем матче — на исход здесь можно поставить только с учетом форы.
Прогноз: вероятно, Даниилу снова хватит трех сетов для выхода в следующий раунд. Мериде Агилару, по сути, повезло в первом круге — до травмы соперника у него не было шансов на успех.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой по геймам (-8,5) за 1.92.