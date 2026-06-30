Сможет ли Медведев выйти в третий круг Уимблдона?

прогноз на матч второго круга Уимблдона, ставка за 1.92

Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Даниэля Мериды Агилара во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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Мерида Агилар

Даниэль в первом раунде играл против Камило Уго Карабельи, который не смог завершить матч из-за травмы.

Аргентинец снялся в четвертом сете при счете 3:0 в пользу соперника. При этом он вел 2-1 по сетам.

Перед британским мэйджором Мерида Агилар провел лишь один матч на траве, в котором проиграл американцу Мартину Дамму в квалификации турнира в Лондоне.

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Также важно уточнить, что до этого сезона Мерида Агилар вообще ни разу не играл на этом покрытии.

Среди лучших результатов 21-летнего испанца в этом году — финал на грунтовом турнире в Бухаресте и третий круг на «Мастерсе» в Мадриде.

Медведев

Даниил в первом круге одержал уверенную победу над Марином Чиличем.

Вопреки ожиданиям, российский теннисист уверенно обыграл 37-летнего хорвата — 6:1, 6:2, 6:4.

Медведев выиграл пять из семи матчей на траве в этом сезоне.

В первой половине июня он добрался до полуфинала в Хертогенбосе. Прежде чем уступить поляку Камилю Майхшаку, россиянин обыграл Тейса Богарда и Чилича.

На «пятисотнике» в Галле Медведев обыграл Томаса Этчеверри и Теренса Атмана, после чего потерпел поражение от Даниэля Альтмайера.

В прошлом году Медведев не прошел первый раунд Уимблдона, проиграв Бенжамену Бонзи, тогда как в 2023-м и 2024-м он дошел до полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Медведева не будет проблем в предстоящем матче — на исход здесь можно поставить только с учетом форы.

Прогноз: вероятно, Даниилу снова хватит трех сетов для выхода в следующий раунд. Мериде Агилару, по сути, повезло в первом круге — до травмы соперника у него не было шансов на успех.

1.92 Победа Медведева с форой по геймам (-8,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Мерида Агилар — Медведев позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой по геймам (-8,5) за 1.92.