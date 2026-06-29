Россиянин Карен Хачанов сыграет против британца Билли Харриса в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 14:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.81.
Хачанов
Карен провел лишь один официальный матч на траве перед британским мэйджором.
В середине июня российский теннисист проиграл американцу Итану Куинну в первом круге «пятисотника» в Галле.
На неделе перед Уимблдоном Хачанов проиграл 106-й ракетке мира Мартину Дамму в рамках выставочного матча в Херлингеме.
С учетом того, что ему надо защищать 400 очков за прошлогодний четвертьфинал Уимбдона, текущая форма Хачанова не может не вызывать опасения.
Хачанов выиграл лишь 14 из 28 матчей в текущем сезоне.
Но также стоит обратить внимание, что ранее он ни разу не проигрывал в первом круге Уимблдона.
Харрис
Билли пришлось пробиваться в основную сетку домашнего мэйджора через квалификацию.
В отборочных матчах британский теннисист обыграл Стефано Наполитано, Жомбора Пироша и И Чжоу.
Харрис провел уже 10 матчей на траве в этом месяце.
В начале июня 31-летний британец дошел до второго раунда на «челленджерах» в Бирмингеме и Илкли, а потом выиграл два матча в Ноттингеме.
Харрис выиграл 14 из 35-ти матчей в этом году. При этом он пока ни разу не побеждал на уровне основного тура.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.31, победу Харриса букмекеры предлагают за 3.44.
Прогноз: несмотря на недавние неудачи, считаем, что Карен обыграет британца, причем уверенно. Харрису всегда с трудом давались матчи против соперников из топ-100.
Рекомендуемая ставка: победа Хачанова в трех сетах за 2.81.