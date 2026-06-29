прогноз на матч первого круга Уимблдона, ставка за 2.81

Россиянин Карен Хачанов сыграет против британца Билли Харриса в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 14:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.81.

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Хачанов

Карен провел лишь один официальный матч на траве перед британским мэйджором.

В середине июня российский теннисист проиграл американцу Итану Куинну в первом круге «пятисотника» в Галле.

На неделе перед Уимблдоном Хачанов проиграл 106-й ракетке мира Мартину Дамму в рамках выставочного матча в Херлингеме.

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С учетом того, что ему надо защищать 400 очков за прошлогодний четвертьфинал Уимбдона, текущая форма Хачанова не может не вызывать опасения.

Хачанов выиграл лишь 14 из 28 матчей в текущем сезоне.

Но также стоит обратить внимание, что ранее он ни разу не проигрывал в первом круге Уимблдона.

Харрис

Билли пришлось пробиваться в основную сетку домашнего мэйджора через квалификацию.

В отборочных матчах британский теннисист обыграл Стефано Наполитано, Жомбора Пироша и И Чжоу.

Харрис провел уже 10 матчей на траве в этом месяце.

В начале июня 31-летний британец дошел до второго раунда на «челленджерах» в Бирмингеме и Илкли, а потом выиграл два матча в Ноттингеме.

Харрис выиграл 14 из 35-ти матчей в этом году. При этом он пока ни разу не побеждал на уровне основного тура.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.31, победу Харриса букмекеры предлагают за 3.44.

Прогноз: несмотря на недавние неудачи, считаем, что Карен обыграет британца, причем уверенно. Харрису всегда с трудом давались матчи против соперников из топ-100.

2.81 Победа Хачанова в трех сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.81 на матч Хачанов — Харрис позволит вывести на карту выигрыш 1810₽, общая выплата — 2810₽

Рекомендуемая ставка: победа Хачанова в трех сетах за 2.81.