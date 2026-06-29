Россиянка Диана Шнайдер сыграет против немки Евы Лис в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 18:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.22.
Шнайдер
Диана сыграла лишь два матча на траве перед британским мэйджором.
В середине июня российская теннисистка проиграла чешке Николе Бартунковой в первом круге турнира в Берлине.
На «пятисотнике» в Бад-Хомбурге Шнайдер уступила в стартовом матче датчанке Кларе Таусон.
Это были первые матчи Шнайдер после сенсационного выхода в полуфинал Ролан Гаррос.
На французском «Шлеме» одним из главных событий стала ее волевая победа над Ариной Соболенко в 1/4 финала.
Шнайдер выиграла 18 из 32-х матчей в текущем сезоне.
В 2024-м и 2025-м Диана смогла пройти первый раунд на Уимблдоне, обыграв Каролину Плишкову и Моюку Утидзиму соответственно.
Лис
Ева успела провести три матча на траве перед Уимблдоном.
На «пятисотнике» в Берлине немецкая теннисистка в первом круге обыграла Магдалену Френх, а во втором уступила Элине Свитолиной.
В Бад-Хомбурге Лис не прошла первый раунд, проиграв американке Эмме Наварро.
Сейчас также важно обратить внимание на баланс Лис в этом году. Сейчас у нее лишь пять побед и 11 поражений.
В прошлом году Лис обыграла китаянку Юэ Юань в первом круге Уимблдона, после чего уступила Линде Носковой.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.50, победу Лис букмекеры предлагают за 2.58.
Прогноз: два года назад Диана спокойно обыграла Еву на грунте в Будапеште — 6:3, 6:3.
Вероятно, российская теннисистка снова остановит немку, в игре которой наметился серьезный спад.
Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер в двух сетах за 2.22.