Россияне Андрей Рублев и Роман Сафиуллин встретятся в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 29 июня, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.58.
Рублев
Андрей на днях заявил, что его задача-минимум на британском мэйджоре — пройти три-четыре круга.
По правде говоря, пока с трудом верится, что он сможет реализовать задуманное.
В середине июня Рублев слабо выступил на «пятисотнике» в Галле. Вопреки ожиданиям, он не прошел даже первый круг, проиграв поляку Хуберту Хуркачу со счетом 3:6, 2:6.
На неделе перед Уимблдоном Рублев провел два выставочных матча — в первом обыграл Александра Шевченко, а во втором уступил Танаси Коккинакису.
В прошлом году Рублев дошел до 1/8 финала на Уимблдоне, а в 2024-м проиграл в первом круге аргентинцу Франсиско Комесане.
Сафиуллин
Роман четвертый год подряд сыграет в основной сетке Уимблдона.
В отличие от трех предыдущих сезонов, на этот раз ему пришлось играть в квалификации.
В отборочных матчах Сафиуллин обыграл австралийца Джеймса Маккейба, бельгийца Киммера Коппеянса и швейцарца Жерома Кима.
В отличие от Рублева, Сафиуллин провел уже девять матчей на траве.
В начале июня Роман проиграл французу Джованни Мпетши-Перрикару в первом круге турнира в Штутгарте. Примечательно, что в решающем сете он вел со счетом 4:1.
На прошлой неделе 28-летний россиянин дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Ноттингеме.
Сафиуллин выиграл 27 из 37-ми матчей в этом году. Правда, большую часть из них он провел на «челленджерах».
В 2023 году Сафиуллин дошел до четвертьфинала на Уимблдоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.50, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 2.58.
Прогноз: есть подозрение, что это будет совершенно равный матч. Более того, поражение Рублева не станет сюрпризом.
Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина за 2.58.