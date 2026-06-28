Сможет ли Рублев обыграть Сафиуллина в первом круге Уимблдона?

прогноз на матч первого круга Уимблдона, ставка за 2.58

Россияне Андрей Рублев и Роман Сафиуллин встретятся в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 29 июня, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.58.

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Рублев

Андрей на днях заявил, что его задача-минимум на британском мэйджоре — пройти три-четыре круга.

По правде говоря, пока с трудом верится, что он сможет реализовать задуманное.

В середине июня Рублев слабо выступил на «пятисотнике» в Галле. Вопреки ожиданиям, он не прошел даже первый круг, проиграв поляку Хуберту Хуркачу со счетом 3:6, 2:6.

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На неделе перед Уимблдоном Рублев провел два выставочных матча — в первом обыграл Александра Шевченко, а во втором уступил Танаси Коккинакису.

В прошлом году Рублев дошел до 1/8 финала на Уимблдоне, а в 2024-м проиграл в первом круге аргентинцу Франсиско Комесане.

Сафиуллин

Роман четвертый год подряд сыграет в основной сетке Уимблдона.

В отличие от трех предыдущих сезонов, на этот раз ему пришлось играть в квалификации.

В отборочных матчах Сафиуллин обыграл австралийца Джеймса Маккейба, бельгийца Киммера Коппеянса и швейцарца Жерома Кима.

В отличие от Рублева, Сафиуллин провел уже девять матчей на траве.

В начале июня Роман проиграл французу Джованни Мпетши-Перрикару в первом круге турнира в Штутгарте. Примечательно, что в решающем сете он вел со счетом 4:1.

На прошлой неделе 28-летний россиянин дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Ноттингеме.

Сафиуллин выиграл 27 из 37-ми матчей в этом году. Правда, большую часть из них он провел на «челленджерах».

В 2023 году Сафиуллин дошел до четвертьфинала на Уимблдоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.50, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 2.58.

Прогноз: есть подозрение, что это будет совершенно равный матч. Более того, поражение Рублева не станет сюрпризом.

2.58 Победа Сафиуллина Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.58 на матч Рублев — Сафиуллин принесёт чистый выигрыш 1580₽, общая выплата — 2580₽

Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина за 2.58.