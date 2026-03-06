Шелтон совершит камбэк в матче с Опелкой?

прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 1.92

Американцы Бен Шелтон и Райли Опелка встретятся во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 6 марта, начало — в 23:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Шелтон — Опелка с коэффициентом для ставки за 1.92.

Шелтон

Бен вошел в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

Американский теннисист проведет первый матч после победы на турнире в Далласе.

В финале «пятисотника» в одном из крупнейших городов Техаса Шелтон обыграл Тейлора Фрица.

В остальных раундах его соперниками были Габриэль Диалло, Адриан Маннарино, Миомир Кецманович и Денис Шаповалов.

В Далласе Бен провел четыре изнурительных трехсетовых матча, и именно по этой причине он в итоге не играл на прошлой неделе.

Прогнозы на теннис

В этом году Шелтон провел 12 матчей, и на этом отрезке у него 10 побед и два поражения. В январе американец дошел до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии.

Опелка

Райли тем временем неубедительно проводит первую половину сезона.

Американский теннисист в этом году сыграл пока лишь семь матчей — четыре победы и три поражения.

В Брисбене, Аделаиде и на Открытом чемпионате Австралии Опелка не смог пройти второй раунд, проиграв Камилю Майхшаку, Томми Полу и Алехандро Давидовичу-Фокине.

Опелка пропустил все февральские турниры, в том числе домашние в Делрей-Бич и Далласе.

В первом круге калифорнийского «тысячника» Опелка одержал победу над соотечественником Итаном Куинном — 7:5, 7:6.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.27, победу Опелки букмекеры предлагают за 3.74.

Прогноз: скорее всего, Бен обыграет двухметрового соотечественника, но в любом случае оптимальной здесь будет ставка без учета исхода. Опелка способен навязать борьбу благодаря мощнейшей подаче.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,0 за 1.92.