Американцы Бен Шелтон и Райли Опелка встретятся во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 6 марта, начало — в 23:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Шелтон — Опелка с коэффициентом для ставки за 1.92.
Шелтон
Бен вошел в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.
Американский теннисист проведет первый матч после победы на турнире в Далласе.
В финале «пятисотника» в одном из крупнейших городов Техаса Шелтон обыграл Тейлора Фрица.
В остальных раундах его соперниками были Габриэль Диалло, Адриан Маннарино, Миомир Кецманович и Денис Шаповалов.
В Далласе Бен провел четыре изнурительных трехсетовых матча, и именно по этой причине он в итоге не играл на прошлой неделе.
В этом году Шелтон провел 12 матчей, и на этом отрезке у него 10 побед и два поражения. В январе американец дошел до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии.
Опелка
Райли тем временем неубедительно проводит первую половину сезона.
Американский теннисист в этом году сыграл пока лишь семь матчей — четыре победы и три поражения.
В Брисбене, Аделаиде и на Открытом чемпионате Австралии Опелка не смог пройти второй раунд, проиграв Камилю Майхшаку, Томми Полу и Алехандро Давидовичу-Фокине.
Опелка пропустил все февральские турниры, в том числе домашние в Делрей-Бич и Далласе.
В первом круге калифорнийского «тысячника» Опелка одержал победу над соотечественником Итаном Куинном — 7:5, 7:6.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.27, победу Опелки букмекеры предлагают за 3.74.
Прогноз: скорее всего, Бен обыграет двухметрового соотечественника, но в любом случае оптимальной здесь будет ставка без учета исхода. Опелка способен навязать борьбу благодаря мощнейшей подаче.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,0 за 1.92.