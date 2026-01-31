прогноз на матч турнира в Абу-Даби, ставка за 1.92

Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против американки Маккартни Кесслер в первом круге турнира WTA 500 в Аду-Даби (ОАЭ). Матч пройдет 1 февраля, начало — в 13:30 мск.

Кесслер

Маккартни в новом сезоне выиграла пока лишь два матча.

На Открытом чемпионате Австралии американка в первом круге обыграла колумбийку Эмилиану Аранго, а во втором уступила Джессике Пегуле со счетом 0:6, 2:6.

На «пятисотнике» в Брисбене первой соперницей Кесслер тоже была Аранго. Во втором раунде она проиграла Мэдисон Киз.

Прогнозы на теннис

Но главным разочарованием стало выступление Кесслер на турнире в Хобарте — здесь ей надо было защищать прошлогодний титул.

На этот раз Кесслер не прошла даже первый круг, проиграв сербке Ольге Данилович,

Павлюченкова

Для Анастасии этот год начался далеко не так успешно, как предыдущий.

Российская теннисистка свалилась в рейтинге после слабого выступления на Australian Open.

Павлюченкова не смогла защитить прошлогодний четвертьфинал и потеряла сразу 400 очков.

В «живом» рейтинге она теперь занимает 100-ю строчку.

Павлюченкова проиграла в первом круге мельбурнского мэйджора китаянке Чжосюань Бай — 4:6, 6:2, 6:7.

Кроме того, в начале января 34-летняя теннисистка уступила румынке Соране Кырсте (1:6, 3:6) в первом круге турнира в Брисбене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кесслер в этом матче можно поставить за 1.39, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 2.98.

Прогноз: у Насти было достаточно времени, чтобы набрать форму к турниру в Абу-Даби. Рискнем предположить, что сейчас она готова гораздо лучше, чем пару недель назад. Но в любом случае россиянке досталась не самая простая соперница, поэтому лучше взять ставку без учета исхода.

1.92 Тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Кесслер — Павлюченкова принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.