Представительница Казахстана Юлия Путинцева сыграет против американки Эммы Наварро во втором круге турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 14 января, начало — в 09:00 мск.

Пётр ПетровПётр ПетровАналитик отделов Футбол и ТеннисПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Путинцева

Юлий пробилась в основную сетку австралийского «пятисотника» через квалификацию.  

В отборе Путинцева обыграла 16-летнюю австралийку Тори Расселл и чешку Мари Боузкову.

В первом круге представительница Казахстана одержала победу над венгеркой Дальмой Гальфи.

Интересно, что в трех предыдущих матчах Путинцева не отдала ни одного сета.

Прогнозы на теннис

На недавнем турнире в Брисбене 31-летняя теннисистка не прошла квалификацию, но в итоге попала в основную сетку как лаки-лузер.  Путинцева уступила в решающем раунде отбора австралийке Оливии Гадецки.  После этого она одержала победу над Хейли Баптист и проиграла Марте Костюк.

Наварро

Эмма в первом раунде одержала победу над 17-летней австралийкой Эмерсон Джонс — 6:3, 6:3.

На прошлой неделе американская теннисистка неудачно выступила в новозеландском Окленде.

В стартовом матче сезона Наварро сенсационно проиграла британке Франческе Джонс.

Наварро начала сезон в статусе 15-й ракетки мира.  На этой неделе она защищает прошлогодний четвертьфинал в Аделаиде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Путинцеву в этом матче можно поставить за 2.52, победу Наварро букмекеры предлагают за 1.52.

Прогноз: Юлия слабо провела прошлый сезон, оказалась за пределами топ-100, но сейчас, судя по недавним матчам, она снова хорошей форме.  Также стоит добавить, что осенью у Наварро был тяжелейший матч против Путинцевой на Кубке Билли Джин Кинг — американка вырвала победу на решающем тай-брейке.

В общем, вполне вероятно, что на этот раз Путинцева еще больше удивит дочь миллиардера.  

2.52Победа ПутинцевойСтавка на матч #1Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.52 на матч Путинцева — Наварро  принесёт чистый выигрыш 1520₽, общая выплата — 2520₽

Рекомендуемая ставка: победа Путинцевой за 2.52.