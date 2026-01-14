прогноз на матч турнира в Аделаиде, ставка за 2.52

Представительница Казахстана Юлия Путинцева сыграет против американки Эммы Наварро во втором круге турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 14 января, начало — в 09:00 мск.

Путинцева

Юлий пробилась в основную сетку австралийского «пятисотника» через квалификацию.

В отборе Путинцева обыграла 16-летнюю австралийку Тори Расселл и чешку Мари Боузкову.

В первом круге представительница Казахстана одержала победу над венгеркой Дальмой Гальфи.

Интересно, что в трех предыдущих матчах Путинцева не отдала ни одного сета.

Прогнозы на теннис

На недавнем турнире в Брисбене 31-летняя теннисистка не прошла квалификацию, но в итоге попала в основную сетку как лаки-лузер. Путинцева уступила в решающем раунде отбора австралийке Оливии Гадецки. После этого она одержала победу над Хейли Баптист и проиграла Марте Костюк.

Наварро

Эмма в первом раунде одержала победу над 17-летней австралийкой Эмерсон Джонс — 6:3, 6:3.

На прошлой неделе американская теннисистка неудачно выступила в новозеландском Окленде.

В стартовом матче сезона Наварро сенсационно проиграла британке Франческе Джонс.

Наварро начала сезон в статусе 15-й ракетки мира. На этой неделе она защищает прошлогодний четвертьфинал в Аделаиде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Путинцеву в этом матче можно поставить за 2.52, победу Наварро букмекеры предлагают за 1.52.

Прогноз: Юлия слабо провела прошлый сезон, оказалась за пределами топ-100, но сейчас, судя по недавним матчам, она снова хорошей форме. Также стоит добавить, что осенью у Наварро был тяжелейший матч против Путинцевой на Кубке Билли Джин Кинг — американка вырвала победу на решающем тай-брейке.

В общем, вполне вероятно, что на этот раз Путинцева еще больше удивит дочь миллиардера.

2.52 Победа Путинцевой Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.52 на матч Путинцева — Наварро принесёт чистый выигрыш 1520₽, общая выплата — 2520₽

Рекомендуемая ставка: победа Путинцевой за 2.52.