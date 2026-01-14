Представительница Казахстана Юлия Путинцева сыграет против американки Эммы Наварро во втором круге турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 14 января, начало — в 09:00 мск.
Путинцева
Юлий пробилась в основную сетку австралийского «пятисотника» через квалификацию.
В отборе Путинцева обыграла 16-летнюю австралийку Тори Расселл и чешку Мари Боузкову.
В первом круге представительница Казахстана одержала победу над венгеркой Дальмой Гальфи.
Интересно, что в трех предыдущих матчах Путинцева не отдала ни одного сета.
На недавнем турнире в Брисбене 31-летняя теннисистка не прошла квалификацию, но в итоге попала в основную сетку как лаки-лузер. Путинцева уступила в решающем раунде отбора австралийке Оливии Гадецки. После этого она одержала победу над Хейли Баптист и проиграла Марте Костюк.
Наварро
Эмма в первом раунде одержала победу над 17-летней австралийкой Эмерсон Джонс — 6:3, 6:3.
На прошлой неделе американская теннисистка неудачно выступила в новозеландском Окленде.
В стартовом матче сезона Наварро сенсационно проиграла британке Франческе Джонс.
Наварро начала сезон в статусе 15-й ракетки мира. На этой неделе она защищает прошлогодний четвертьфинал в Аделаиде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Путинцеву в этом матче можно поставить за 2.52, победу Наварро букмекеры предлагают за 1.52.
Прогноз: Юлия слабо провела прошлый сезон, оказалась за пределами топ-100, но сейчас, судя по недавним матчам, она снова хорошей форме. Также стоит добавить, что осенью у Наварро был тяжелейший матч против Путинцевой на Кубке Билли Джин Кинг — американка вырвала победу на решающем тай-брейке.
В общем, вполне вероятно, что на этот раз Путинцева еще больше удивит дочь миллиардера.
Рекомендуемая ставка: победа Путинцевой за 2.52.