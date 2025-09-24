Россиянка Анастасия Захарова сыграет против китаянки Чжай Шуай в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдёт 24 сентября, начало — в 10:30 мск.
Захарова
Анастасия Захарова прошла в основную сетку Пекина через квалификацию. В первом отборочном матче россиянка переиграла австралийку Арину Родионову (6:4, 6:1).
В финале квалификации Захарова нанесла поражение бельгийке Грет Миннен (6:2, 6:1). На корте девушки провели 1 час 4 минуты.
По ходу встречи Анастасия Захарова один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти.
Анастасия Захарова в рейтинге женской теннисной ассоциации занимает 87 место.
Чжан Шуай
Прервалась восьмиматчевая победная серия китайской теннисистки. Случилось это первом круге Открытого чемпионата США, Чжан Шуай проиграла швейцарке Белинде Бенчич (3:6, 3:6).
В этой встрече теннисистки провели 1 час 29 минут. Чжан Шуай два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из девяти.
В победную серию китайской теннисистки вошло триумфальное выступление в Ноттингеме серии W50. В финале розыгрыша Чжан Шуай переиграла француженку Хармони Тан (6:4, 6:2).
В рейтинге WTA Чжан Шуай занимает 112 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Чжан Шуай в этом матче можно поставить за 1.67, победу Захаровой букмекеры предлагают за 2.20.
Прогноз: Анастасия Захарова классом выше соперницы, да и россиянка уже почувствовал игру на корта Пекина. Теннисистка из России вполне способна на успех, чтобы пройти во второй круг «тысячника» в Пекине.
Рекомендуемая ставка: Ф1 (+1.5) с коэффициентом 1.87.