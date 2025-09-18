прогноз на матч турнир в Ханчжоу (Китай), ставка за 2.01

Итальянец Маттео Арнальди сыграет против француза Артура Казо в первом круге турнира ATP 250 в Ханчжоу (Китай). Матч пройдет 18 сентября, начало — в 08:30 мск.

Казо

Артур по итогам летней части сезона все-таки смог вернуться в первую сотню рейтинга.

В начале июля французский теннисист прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке Уимблдона.

Вскоре после этого Казо дошел до полуфинала на грунтовом турнире в швейцарском Гштаде и до финала в австрийском Кицбюэле. При этом в обоих случаях он проиграл Александру Бублику.

С тех пор Казо пока не выиграл ни одного матча на уровне основного тура.

В августе 23-летний теннисист не прошел квалификацию на US Open и проиграл Дженсону Бруксби в стартовом матче на «Мастерсе» в Цинциннати.

Арнальди

Маттео тем временем тоже слабо провел североамериканскую серию турниров.

Хотя начало было неплохим, в конце июля итальянец прошел два раунда на «пятисотнике» в Вашингтоне, но после этого он выиграл лишь один матч.

Арнальди кое-как прошел раунд в Торонто, после чего не выиграл ни одного матча в Цинциннати, Уинстон-Сейлеме и на US Open.

Вторая половина сезона пока что получается для него чересчур неудачной. Эту неделю Арнальди начал в статусе 73-й ракетки мира.

Кроме того, теперь у Маттео отрицательный баланс — в 2025-м у него всего лишь 18 побед и 20 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — на победу Казо можно поставить за 1.92, а на Арнальди за 1.88.

Прогноз: здесь легко представить сценарий, при котором итальянец и француз проведут три напряженных сета как с минимум с одним тай-брейком.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.01.