Сможет ли Мпетши-Перрикар пройти первый круг в Чэнду?

прогноз на матч турнира в Чэнду (Китай), ставка за 1.92

Француз Джованни Мпетши-Перрикар сыграет против австрийца Филипа Мисолича в первом круге турнира ATP 250 в Чэнду (Китай). Матч пройдет 17 сентября, начало — в 05:00 мск.

Мисолич

Филип в этом году наконец-то дебютировал в первой сотне рейтинга.

Правда, пока рано говорить о том, что австрийский теннисист уже закрепился в топ-100. Эту неделю он начал в статусе 92-й ракетки мира.

Все успехи Мисолича связаны, в основном, с выступлениями на грунте. На этом покрытии он провел в текущем сезоне уже 47 матчей (36 побед и 11 поражений).

В конце мая Мисолич прошел квалификацию и выиграл два матча в основной сетке Ролан Гаррос. Кроме того, он дошел до четвертьфинала на турнирах в Бухаресте и Бостаде.

На харде Филипу явно не так комфортно. Достаточно сказать, что в августе он выиграл лишь один матч на «челленджере» в Самтере и не прошел первый круг в Уинстон-Сейлеме.

Мпетши-Перрикар

У Джованни пока отрицательный баланс в этом году, но при этом он по-прежнему входит в топ-40.

Свой предыдущий матч француз провел в конце августа, когда проиграл Лоренцо Музетти в первом круге US Open.

Правда, на неделе перед американским мэйджором Мпетши-Перрикар дошел до полуфинала на Уинстон-Сейлеме.

Но в целом Мпетши-Перрикара пока можно назвать одним из главных разочарований сезона.

В этом году двухметровый француз до сих пор смог выиграть больше одного матча только на двух турнирах ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мисолича в этом матче можно поставить за 2.50, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 1.53.

Прогноз: два года назад Джованни проиграла Филипу на грунте в Австрии. Тогда они провели три сета. Скорее всего, Мисолич снова навяжет борьбу сопернику, чья игра чересчур зависит от подачи.

1.92 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.