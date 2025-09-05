ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Дардери продлит победную серию?

    Дардери — Монтейро. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Генуе 5 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Дардери — Монтейро
    Лучано Дардери
    Итальянец Лучано Дардери сыграет против бразильца Тиаго Монтейро в четвертьфинале «челленджера» в Генуе (Италия). Матч пройдет 5 сентября, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Дардери — Монтейро, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Дардери

    Лучано на этой неделе пока не проиграл ни одного сета, спокойно подтвердив статус главного фаворита турнира.

    В первом круге, как и ожидалось, Дардери спокойно обыграл соотечественника Федерико Арнабольди — 6:2, 6:4.

    Во втором раунде соперником итальянца был представитель Казахстана Дмитрий Попко — 6:3, 6:3.

    Победная серия итальянца на грунте теперь составляет 11 матчей.  

    Прогнозы на теннис

    В июле Дардери выиграл турниры категории ATP 250 в шведском Бостаде и хорватском Умаге. Кроме того, весной он стал победителем грунтового турнира в Марракеше.

    Благодаря этим успехом Дардери вернулся в топ-40. Эту неделю он начал в статусе 34-й ракетки мира.

    Монтейро

    Тиаго тоже пока ни разу не понадобился дополнительный сет на текущем турнире.  

    В первом круге бразильский теннисист одержал победу над Франческо Пассаро — 7:6, 6:3.

    Во втором раунде Монтейро остановил еще одного представителя Италии Энрико Далла Валле — 6:4, 7:6.

    Монтейро четвертый год подряд дошел в Генуе до четвертьфинал. В 2022-м он стал победителем местного турнира.

    В этом году его лучшим результатом пока остается выход в финал на грунтовых «челленджерах» в Сантьяго (Чили) и Ассунсьоне (Парагвай).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Дардери в этом матче можно поставить за 1.18, победу Монтейро букмекеры предлагают за 4.33.

    Прогноз: бразилец способен навязать борьбу и создать хотя бы минимальную интригу, но и он, скорее всего, тоже не сможет прервать победную серию итальянского теннисиста.

    Рекомендуемая ставка: победа Дардери + тотал геймов больше 19,5 за 1.99.

    Дардери — Монтейро: прогноз и ставка за 1.99, статистика, коэффициенты матча 05.09.202521:30. Дардери продлит победную серию?
