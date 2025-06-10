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    Сможет ли Монфис пройти первый круг в Штутгарте?

    Микельсен — Монфис. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Штутгарте 10 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Микельсен — Монфис
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    Гаэль Монфис
    Француз Гаэль Монфис сыграет против американца Алекса Микельсена в первом круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Микельсен — Монфис, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Микельсен

    Алекс точно один из тех, кто с нетерпением ждал начала серии турниров на траве.

    Американец здорово играл на этом покрытии и в прошлом году и в 2023-м, проведя в общей сложности 25 матчей.

    На этом отрезке у него 15 побед и десять поражений.

    Два года назад Микельсен дошел до финала на турнире ATP 250 в Ньюпорте. В 2024-м он повторил этот результат.

    Прогнозы на теннис

    В текущем сезоне лучшим результатом 20-летнего теннисиста пока остается выход в четвертый круг Australian Open.

    Монфис

    У Гаэля был период, когда он вообще не играл на траве, но в прошлом году он неожиданно вернулся на самое специфическое покрытие.

    Более того, в 2024-м француз сначала дошел до полуфинала на Мальорке, а потом выиграл два матча на Уимблдоне.

    Монфис очень мощно начал текущий сезон (выиграл турнир в Окленде, дошел до четвертого круга на Australian Open и до 1/8 финала на «Мастерсе» в Майами), после чего, как и ожидалось, слегка сбавил обороты.

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    На грунте 38-летний теннисист провел лишь шесть матчей, а его лучшим результатом стал выход во второй круг Ролан Гаррос.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Микельсена в этом матче можно поставить за 1.99, победу Монфиса букмекеры предлагают за 1.83.

    Прогноз: многое будет зависеть от мотивации французского теннисиста, но в любом случае ему будет нелегко. Микельсен действительно опасен на траве.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,0 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Микельсен — Монфис?

    Матч Микельсен — Монфис состоится 10 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Микельсен — Монфис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 25,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Микельсен — Монфис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 25,0» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Микельсен — Монфис?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Микельсен — Монфис?

    Коэффициенты букмекеров: на Микельсена в этом матче можно поставить за 1.99, победу Монфиса букмекеры предлагают за 1.83.

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    Микельсен — Монфис: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 10.06.202512:00. Сможет ли Монфис пройти первый круг в Штутгарте?
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