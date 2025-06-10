Микельсен — Монфис. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Штутгарте 10 июня 2025 года

Микельсен
Алекс точно один из тех, кто с нетерпением ждал начала серии турниров на траве.
Американец здорово играл на этом покрытии и в прошлом году и в 2023-м, проведя в общей сложности 25 матчей.
На этом отрезке у него 15 побед и десять поражений.
Два года назад Микельсен дошел до финала на турнире ATP 250 в Ньюпорте. В 2024-м он повторил этот результат.
В текущем сезоне лучшим результатом 20-летнего теннисиста пока остается выход в четвертый круг Australian Open.
Монфис
У Гаэля был период, когда он вообще не играл на траве, но в прошлом году он неожиданно вернулся на самое специфическое покрытие.
Более того, в 2024-м француз сначала дошел до полуфинала на Мальорке, а потом выиграл два матча на Уимблдоне.
Монфис очень мощно начал текущий сезон (выиграл турнир в Окленде, дошел до четвертого круга на Australian Open и до 1/8 финала на «Мастерсе» в Майами), после чего, как и ожидалось, слегка сбавил обороты.
На грунте 38-летний теннисист провел лишь шесть матчей, а его лучшим результатом стал выход во второй круг Ролан Гаррос.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Микельсена в этом матче можно поставить за 1.99, победу Монфиса букмекеры предлагают за 1.83.
Прогноз: многое будет зависеть от мотивации французского теннисиста, но в любом случае ему будет нелегко. Микельсен действительно опасен на траве.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,0 за 1.92.