Этчеверри — Циципас. Ставка (к. 3.55) и прогноз на Ролан Гаррос 26 мая 2025 года

Грек Стефанос Циципас сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 26 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Этчеверри — Циципас, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Этчеверри

Томас на неделе перед французским мэйджором дошел до полуфинала на турнире в Гамбурге.

На данный момент это лучший результат аргентинца в текущем сезоне.

На немецком «пятисотнике» Этчеверри обыграл Франсиско Комесану, Камило Уго Карабелли и Иржи Легечку, после чего уступил Флавио Коболли.

Но также стоит обратить внимание, что Этчеверри не прошел первый раунд в Хьюстоне, Барселоне и Риме.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

На «Мастерсах» в Мадриде и Риме латиноамериканец уступил во втором раунде.

Циципас

Результаты Стефаноса на недавних турнирах стали одним из главных разочарований.

В апреле Циципас не защитил титул на «Мастерсе» в Монте-Карло. На этот раз он проиграл в четвертьфинале Лоренцо Музетти.

На «пятисотнике» в Барселоне грек не смог завершить матч 1/4 финала против Артура Фиса. Здесь ему надо было защищать очки за прошлогодний финал.

На «Мастерсах» в Мадриде и Риме Циципас не смог пройти третий круг, проиграв Музетти и Фису соответственно.

После 2017 года Циципас ни разу не проигрывал в первом круге Ролан Гаррос.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Этчеверри в этом матче можно поставить за 4.30, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.22.

Прогноз: в прошлом году Стефанос разгромил аргентинца в Монте-Карло со счетом 6:1, 6:0. Но есть подозрение, что в предстоящем матче у грека будет гораздо больше проблем.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 4,5 за 3.55.