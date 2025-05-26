ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Краснодара»Свершилось: «Краснодар» — чемпион России. 17 лет пути Галицкого завершились триумфом Игроки ПСЖ с трофеемТриумф в ожидании великого: «ПСЖ» взял Кубок Франции и настроился на требл Игроки Штутгарта празднуют победуЧуда не случилось: «Арминия» не смогла обыграть «Штутгарт» в финале Кубка Германии
    Все новости спорта

    Циципас проиграет Этчеверри на старте Ролан Гаррос?

    Этчеверри — Циципас. Ставка (к. 3.55) и прогноз на Ролан Гаррос 26 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Ролан Гаррос Прогнозы на Стефанос Циципас Прогнозы на Томас Мартин Этчеверри 
    Прогноз и ставки на Этчеверри — Циципас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 26 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Этчеверри — Циципас, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 26 Мая 2025 года

    Томас Этчеверри

  • Аргентина
    •  Томас Этчеверри 12:00 Стефанос Циципас

    Стефанос Циципас

  • Греция
    •

    Этчеверри

    Томас на неделе перед французским мэйджором дошел до полуфинала на турнире в Гамбурге.

    На данный момент это лучший результат аргентинца в текущем сезоне.

    На немецком «пятисотнике» Этчеверри обыграл Франсиско Комесану, Камило Уго Карабелли и Иржи Легечку, после чего уступил Флавио Коболли.

    Но также стоит обратить внимание, что Этчеверри не прошел первый раунд в Хьюстоне, Барселоне и Риме.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    На «Мастерсах» в Мадриде и Риме латиноамериканец уступил во втором раунде.

    Циципас

    Результаты Стефаноса на недавних турнирах стали одним из главных разочарований.

    В апреле Циципас не защитил титул на «Мастерсе» в Монте-Карло. На этот раз он проиграл в четвертьфинале Лоренцо Музетти.

    На «пятисотнике» в Барселоне грек не смог завершить матч 1/4 финала против Артура Фиса. Здесь ему надо было защищать очки за прошлогодний финал.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    На «Мастерсах» в Мадриде и Риме Циципас не смог пройти третий круг, проиграв Музетти и Фису соответственно.

    После 2017 года Циципас ни разу не проигрывал в первом круге Ролан Гаррос.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Этчеверри в этом матче можно поставить за 4.30, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.22.

    Прогноз: в прошлом году Стефанос разгромил аргентинца в Монте-Карло со счетом 6:1, 6:0. Но есть подозрение, что в предстоящем матче у грека будет гораздо больше проблем.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 4,5 за 3.55.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Этчеверри — Циципас?

    Матч Этчеверри — Циципас состоится 26 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Этчеверри — Циципас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 4,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Этчеверри — Циципас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 4,5» с коэффициентом у букмекеров 3.55.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Этчеверри — Циципас?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Этчеверри — Циципас?

    Коэффициенты букмекеров: на Этчеверри в этом матче можно поставить за 4.30, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.22.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.65
  • Прогноз на матч Соболенко — Рахимова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ястремская — Айява
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Эала — Аранго
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Стефанини — Тайхманн
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Серундоло — Диалло
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шнайдер — Соболева
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Жирона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Векич — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тиафо — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Стоянович — Анисимова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Музетти — Ханфман
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Швеция — Дания
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •  2.17
  • Прогноз на матч Вильярреал — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Этчеверри — Циципас: прогноз и ставка за 3.55, статистика, коэффициенты матча 26.05.202512:00. Циципас проиграет Этчеверри на старте Ролан Гаррос?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры