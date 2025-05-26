Этчеверри — Циципас. Ставка (к. 3.55) и прогноз на Ролан Гаррос 26 мая 2025 года

Томас Этчеверри
Стефанос Циципас
Этчеверри
Томас на неделе перед французским мэйджором дошел до полуфинала на турнире в Гамбурге.
На данный момент это лучший результат аргентинца в текущем сезоне.
На немецком «пятисотнике» Этчеверри обыграл Франсиско Комесану, Камило Уго Карабелли и Иржи Легечку, после чего уступил Флавио Коболли.
Но также стоит обратить внимание, что Этчеверри не прошел первый раунд в Хьюстоне, Барселоне и Риме.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
На «Мастерсах» в Мадриде и Риме латиноамериканец уступил во втором раунде.
Циципас
Результаты Стефаноса на недавних турнирах стали одним из главных разочарований.
В апреле Циципас не защитил титул на «Мастерсе» в Монте-Карло. На этот раз он проиграл в четвертьфинале Лоренцо Музетти.
На «пятисотнике» в Барселоне грек не смог завершить матч 1/4 финала против Артура Фиса. Здесь ему надо было защищать очки за прошлогодний финал.
На «Мастерсах» в Мадриде и Риме Циципас не смог пройти третий круг, проиграв Музетти и Фису соответственно.
После 2017 года Циципас ни разу не проигрывал в первом круге Ролан Гаррос.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Этчеверри в этом матче можно поставить за 4.30, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.22.
Прогноз: в прошлом году Стефанос разгромил аргентинца в Монте-Карло со счетом 6:1, 6:0. Но есть подозрение, что в предстоящем матче у грека будет гораздо больше проблем.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 4,5 за 3.55.