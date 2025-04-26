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    Эмбер снова проиграет?

    Мюллер — Эмбер. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Мастерс в Мадриде 26 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Мюллер — Эмбер
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    Юго Эмбер
    Французы Юго Эмбер и Александр Мюллер встретятся во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 26 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мюллер — Эмбер, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 26 Апреля 2025 года

    Александр Мюллер

  • Франция
    •  Александр Мюллер 11:00 Уго Умбер

    Уго Умбер

  • Франция
    •

    Мюллер

    Первым соперником француза на этой неделе был Давид Гоффен. В начале третьего сета бельгиец отказался от продолжения борьбы из-за травмы.

    Ранее в этом месяце Мюллер успел сыграть на трех грунтовых турнирах.

    В Марракеше Александр проиграл в четвертьфинале поляку Камилю Майхшаку, а на «Мастерсе» в Монте-Карло уступил во втором раунде Даниилу Медведеву (6:7, 7:5, 2:6).

    На недавнем «пятисотнике» в Мюнхене Мюллер не прошел первый круг, проиграв будущему чемпиону турнира Саше Звереву.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Мюллера в этом году пока остается победа на январском турнире в Гонконге. Кроме того, в феврале он дошел до финала на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро.

    Эмбер

    Юго оказался в числе сеяных и стартует сразу со второго раунда.

    Эмбер очень слабо провел недавние грунтовые турниры. Главным разочарованием стало его поражение от австралийца Алексея Попырина на старте «Мастерса» в Монте-Карло.

    На «пятисотнике» в Мюнхене француз тоже не впечатлил — проиграл во втором круге венгру Фабиану Марожану.

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    Черная полоса началась вскоре после февральского турнира в Марселе, на котором Эмбер защитил прошлогодний титул. С тех пор он еще ни разу не выигрывал больше одного матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Эмбера, и на Мюллера можно поставить за 1.91.

    Прогноз: сложный матч, но все-таки рискнем предположить, что французы не заставят зрителей скучать. Вполне вероятно, что им понадобится и третий сет.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.96.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мюллер — Эмбер?

    Матч Мюллер — Эмбер состоится 26 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Мюллер — Эмбер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мюллер — Эмбер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,0» с коэффициентом у букмекеров 1.96.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мюллер — Эмбер?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мюллер — Эмбер?

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Эмбера, и на Мюллера можно поставить за 1.91.

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