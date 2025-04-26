Мюллер — Эмбер. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Мастерс в Мадриде 26 апреля 2025 года

Александр Мюллер
Уго Умбер
Мюллер
Первым соперником француза на этой неделе был Давид Гоффен. В начале третьего сета бельгиец отказался от продолжения борьбы из-за травмы.
Ранее в этом месяце Мюллер успел сыграть на трех грунтовых турнирах.
В Марракеше Александр проиграл в четвертьфинале поляку Камилю Майхшаку, а на «Мастерсе» в Монте-Карло уступил во втором раунде Даниилу Медведеву (6:7, 7:5, 2:6).
На недавнем «пятисотнике» в Мюнхене Мюллер не прошел первый круг, проиграв будущему чемпиону турнира Саше Звереву.
Лучшим результатом Мюллера в этом году пока остается победа на январском турнире в Гонконге. Кроме того, в феврале он дошел до финала на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро.
Эмбер
Юго оказался в числе сеяных и стартует сразу со второго раунда.
Эмбер очень слабо провел недавние грунтовые турниры. Главным разочарованием стало его поражение от австралийца Алексея Попырина на старте «Мастерса» в Монте-Карло.
На «пятисотнике» в Мюнхене француз тоже не впечатлил — проиграл во втором круге венгру Фабиану Марожану.
Черная полоса началась вскоре после февральского турнира в Марселе, на котором Эмбер защитил прошлогодний титул. С тех пор он еще ни разу не выигрывал больше одного матча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Эмбера, и на Мюллера можно поставить за 1.91.
Прогноз: сложный матч, но все-таки рискнем предположить, что французы не заставят зрителей скучать. Вполне вероятно, что им понадобится и третий сет.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.96.