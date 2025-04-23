Мпетши-Перрикар — Навоне. Ставка (к. 1.93) и прогноз на Мастерс в Мадриде 23 апреля 2025 года

Француз Джованни Мпетши-Перрикар сыграет против аргентинца Мариано Навоне в первом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 23 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Навоне, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мпетши-Перрикар

Джованни проводит первую половину сезона далеко не так успешно, как ожидалось.

По всей видимости, француз немного расслабился после успешных выступлений в прошлом сезоне.

Плюс соперники быстро изучили его несложный стиль. Главная проблема Мпетши-Перрикара заключается в том, что его игра сильно зависит от первой подачи, которая в последнее время почему-то барахлит.

Достаточно сказать, что после январского турнира в Брисбене, на котором он дошел до полуфинала, Мпетши-Перрикар до сих пор выиграл лишь два матча.

Прогнозы на теннис

Текущая серия поражений 21-летнего француза составляет уже четыре матча. В начале марта Джованни уступил Таллону Грикспору на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, после чего не прошел ни раунда в Майами, Монте-Карло и Барселоне.

Главным разочарованием стало поражение от австралийца Джордана Томпсона на старте «тысячника» в Монте-Карло.

Навоне

У Мариано тем временем в плане результатов все не так хорошо, как в прошлом году.

Более того, по итогам мадридского «тысячника» аргентинский теннисист может оказаться за пределами топ-100.

В текущем сезоне Навоне провел на грунте уже 14 матчей. На этом отрезке у него восемь побед и шесть поражений.

Лучшим результатом Навоне пока что остается выход в четвертьфинал на домашнем турнире в Буэнос-Айресе.

На недавнем «пятисотнике» в Мюнхене 24-летний американец выиграл в первом круге у Феликса Оже-Альяссима, после чего уступил Давиду Гоффен (6:0, 5:7, 1:6).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мпетши-Перрикара в этом матче можно поставить за 2.38, победу Навоне букмекеры предлагают за 1.58.

Прогноз: здесь оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов. Вполне вероятно, что французу и аргентинцу понадобится третий сет и как минимум один тай-брейк.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.