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    Навоне продлит серию поражений Мпетши-Перрикара?

    Мпетши-Перрикар — Навоне. Ставка (к. 1.93) и прогноз на Мастерс в Мадриде 23 апреля 2025 года

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    Джованни Мпетши-Перрикар
    Француз Джованни Мпетши-Перрикар сыграет против аргентинца Мариано Навоне в первом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 23 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Навоне, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Мпетши-Перрикар

    Джованни проводит первую половину сезона далеко не так успешно, как ожидалось.

    По всей видимости, француз немного расслабился после успешных выступлений в прошлом сезоне.

    Плюс соперники быстро изучили его несложный стиль. Главная проблема Мпетши-Перрикара заключается в том, что его игра сильно зависит от первой подачи, которая в последнее время почему-то барахлит.

    Достаточно сказать, что после январского турнира в Брисбене, на котором он дошел до полуфинала, Мпетши-Перрикар до сих пор выиграл лишь два матча.

    Прогнозы на теннис

    Текущая серия поражений 21-летнего француза составляет уже четыре матча. В начале марта Джованни уступил Таллону Грикспору на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, после чего не прошел ни раунда в Майами, Монте-Карло и Барселоне.

    Главным разочарованием стало поражение от австралийца Джордана Томпсона на старте «тысячника» в Монте-Карло.

    Навоне

    У Мариано тем временем в плане результатов все не так хорошо, как в прошлом году.

    Более того, по итогам мадридского «тысячника» аргентинский теннисист может оказаться за пределами топ-100.

    В текущем сезоне Навоне провел на грунте уже 14 матчей. На этом отрезке у него восемь побед и шесть поражений.

    Лучшим результатом Навоне пока что остается выход в четвертьфинал на домашнем турнире в Буэнос-Айресе.

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    На недавнем «пятисотнике» в Мюнхене 24-летний американец выиграл в первом круге у Феликса Оже-Альяссима, после чего уступил Давиду Гоффен (6:0, 5:7, 1:6).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Мпетши-Перрикара в этом матче можно поставить за 2.38, победу Навоне букмекеры предлагают за 1.58.

    Прогноз: здесь оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов. Вполне вероятно, что французу и аргентинцу понадобится третий сет и как минимум один тай-брейк.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мпетши-Перрикар — Навоне?

    Матч Мпетши-Перрикар — Навоне состоится 23 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Навоне?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мпетши-Перрикар — Навоне?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мпетши-Перрикар — Навоне?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мпетши-Перрикар — Навоне?

    Коэффициенты букмекеров: на Мпетши-Перрикара в этом матче можно поставить за 2.38, победу Навоне букмекеры предлагают за 1.58.

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