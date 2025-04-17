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    Сможет ли Бергс обыграть 17-летнего немца?

    Бергс — Дедура-Паломеро. Ставка (к. 2.16) и прогноз на турнир в Мюнхене 17 апреля 2025 года

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    Зизу Бергс
    Бельгиец Зизу Бергс сыграет против немца Диего Дедуры-Паломеро во втором круге турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 17 апреля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бергс — Дедура-Паломеро, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Бергс

    У Зизу в первом раунде был тяжелейший матч против Александра Бублика — 6:7, 6:4, 7:5.

    В решающем сете бельгиец отдал на своей подаче всего лишь шесть геймов и сделал ключевой брейк при счете 5:5.

    Для Бергса это был всего лишь второй матч на грунте в этом сезоне.

    В начале месяца Зизу не смог пройти квалификацию на «Мастерсе» в Монте-Карло, проиграв венгру Фабиану Марожану.

    Прогнозы на теннис

    В 2025-м Бергс выиграл уже 18 матчей и потерпел девять поражений. При этом до сих пор он смог пройти дальше второго раунда только на трех турнирах.

    Дедура-Паломеро

    Как бы ни завершился предстоящий матч, Диего уже можно назвать одним из героев недели.

    Дело в том, что вторник 17-летний теннисист провел и выиграл свой первый матч на уровне основной сетки ATP.

    Соперником Дедуры-Паломеро был Денис Шаповалов. Немец выиграл первый сет на тай-брейке, а во втором при счете 3:0 в его пользу канадец снялся.

    Если что, Дедура-Паломеро — первый игрок 2008 года рождения, выигравший матч на турнире ATP.

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    При этом Диего попал в основную сетку как лаки-лузер. В квалификации он сначала обыграл Маккензи Макдональда, а потом уступил Александру Бублику.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Бергса в этом матче можно поставить за 1.14, победу Дедуры-Паломеро букмекеры предлагают за 5.50.

    Прогноз: Диего был не седьмом небе от счастья после матча с Шаповаловым, но здесь все-таки важно учитывать, что канадец не мог играть в полную силу из-за болезни. В предстоящем матче юный теннисист, скорее всего, не смог удивить опытного соперника.

    ${Tips1

    Рекомендуемая ставка: победа Бергса с форой по геймам (-5,5) за 2.16.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Бергс — Дедура-Паломеро?

    Матч Бергс — Дедура-Паломеро состоится 17 апреля 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Бергс — Дедура-Паломеро?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Бергса с форой по геймам (-5,5).

    Какую сделать ставку на матч Бергс — Дедура-Паломеро?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Бергса с форой по геймам (-5,5)» с коэффициентом у букмекеров 2.16.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бергс — Дедура-Паломеро?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Бергс — Дедура-Паломеро?

    Коэффициенты букмекеров: на Бергса в этом матче можно поставить за 1.14, победу Дедуры-Паломеро букмекеры предлагают за 5.50.

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    Бергс — Дедура-Паломеро: прогноз и ставка за 2.16, статистика, коэффициенты матча 17.04.202515:00. Сможет ли Бергс обыграть 17-летнего немца?
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