Бельгиец Зизу Бергс сыграет против немца Диего Дедуры-Паломеро во втором круге турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 17 апреля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бергс — Дедура-Паломеро, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Бергс

У Зизу в первом раунде был тяжелейший матч против Александра Бублика — 6:7, 6:4, 7:5.

В решающем сете бельгиец отдал на своей подаче всего лишь шесть геймов и сделал ключевой брейк при счете 5:5.

Для Бергса это был всего лишь второй матч на грунте в этом сезоне.

В начале месяца Зизу не смог пройти квалификацию на «Мастерсе» в Монте-Карло, проиграв венгру Фабиану Марожану.

Прогнозы на теннис

В 2025-м Бергс выиграл уже 18 матчей и потерпел девять поражений. При этом до сих пор он смог пройти дальше второго раунда только на трех турнирах.

Дедура-Паломеро

Как бы ни завершился предстоящий матч, Диего уже можно назвать одним из героев недели.

Дело в том, что вторник 17-летний теннисист провел и выиграл свой первый матч на уровне основной сетки ATP.

Соперником Дедуры-Паломеро был Денис Шаповалов. Немец выиграл первый сет на тай-брейке, а во втором при счете 3:0 в его пользу канадец снялся.

Если что, Дедура-Паломеро — первый игрок 2008 года рождения, выигравший матч на турнире ATP.

При этом Диего попал в основную сетку как лаки-лузер. В квалификации он сначала обыграл Маккензи Макдональда, а потом уступил Александру Бублику.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бергса в этом матче можно поставить за 1.14, победу Дедуры-Паломеро букмекеры предлагают за 5.50.

Прогноз: Диего был не седьмом небе от счастья после матча с Шаповаловым, но здесь все-таки важно учитывать, что канадец не мог играть в полную силу из-за болезни. В предстоящем матче юный теннисист, скорее всего, не смог удивить опытного соперника.

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Рекомендуемая ставка: победа Бергса с форой по геймам (-5,5) за 2.16.