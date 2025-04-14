Анастасия Потапова
Клара Таусон
Потапова
Анастасия впервые в этом сезоне сыграет на грунте.
В прошлом сезоне россиянка выиграла шесть из 11-ти матчей на этом покрытии, а ее лучшим результатом стал выход в четвертый круг Ролан Гаррос.
Свой предыдущий матч Потапова провела еще 19 марта, когда проиграла австралийке Кимберли Биррелл на старте «тысячника» в Майами.
Главным достижением Потаповой в этом сезоне пока остается победа на турнире в Клуж-Напоке (Румыния).
В прошлом году Потапова выиграла в Штутгарте лишь один матч, зато в 2023-м она дошла здесь до полуфинала.
Таусон
Клара тоже пока ни разу не играла после крупного турнира в Майами, на котором она уступила в третьем раунде Пауле Бадосе.
В Индиан-Уэллс датчанка уступила на этой же стадии Мирре Андреевой.
Таусон наверняка довольна предыдущими тремя месяцами.
Во-первых, она выиграла титул в Окленде и дошла до полуфинала в австрийском Линце.
Но лучшим результатом Таусон в 2025-м пока остается выход в финал «тысячника» в Дубае. В решающем матче Клара проиграла Мирре Андреевой.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Потапову в этом матче можно поставить за 2.38, победу Таусон букмекеры предлагают за 1.58.
Прогноз: в прошлом году Настя разгромила Клару в Кливленде — 6:2, 6:2. В 2023-м у россиянки остались менее приятные впечатления после встречи с датчанкой на US Open — в этом матче она уступила со счетом 6:7, 6:3, 3:6. Скорее всего, в предстоящем девушки тоже проведут больше 20 геймов. Спрогнозировать исход здесь почти нереально.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.