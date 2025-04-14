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    Потапова обыграет Таусон на старте турнира в Штутгарте?

    Потапова — Таусон. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Штутгарте 14 апреля 2025 года

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    Анастасия Потапова
    Россиянка Анастасия Потапова сыграет против датчанки Клары Таусон в первом круге турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 14 апреля, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Потапова — Таусон, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Женщины 14 Апреля 2025 года

    Анастасия Потапова

  • Россия
    •  Анастасия Потапова 19:30 Клара Таусон

    Клара Таусон

  • Дания
    •

    Потапова

    Анастасия впервые в этом сезоне сыграет на грунте.

    В прошлом сезоне россиянка выиграла шесть из 11-ти матчей на этом покрытии, а ее лучшим результатом стал выход в четвертый круг Ролан Гаррос.

    Свой предыдущий матч Потапова провела еще 19 марта, когда проиграла австралийке Кимберли Биррелл на старте «тысячника» в Майами.

    Главным достижением Потаповой в этом сезоне пока остается победа на турнире в Клуж-Напоке (Румыния).

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году Потапова выиграла в Штутгарте лишь один матч, зато в 2023-м она дошла здесь до полуфинала.

    Таусон

    Клара тоже пока ни разу не играла после крупного турнира в Майами, на котором она уступила в третьем раунде Пауле Бадосе.

    В Индиан-Уэллс датчанка уступила на этой же стадии Мирре Андреевой.

    Таусон наверняка довольна предыдущими тремя месяцами.

    Во-первых, она выиграла титул в Окленде и дошла до полуфинала в австрийском Линце.

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    Но лучшим результатом Таусон в 2025-м пока остается выход в финал «тысячника» в Дубае. В решающем матче Клара проиграла Мирре Андреевой.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Потапову в этом матче можно поставить за 2.38, победу Таусон букмекеры предлагают за 1.58.

    Прогноз: в прошлом году Настя разгромила Клару в Кливленде — 6:2, 6:2. В 2023-м у россиянки остались менее приятные впечатления после встречи с датчанкой на US Open — в этом матче она уступила со счетом 6:7, 6:3, 3:6. Скорее всего, в предстоящем девушки тоже проведут больше 20 геймов. Спрогнозировать исход здесь почти нереально.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Потапова — Таусон?

    Матч Потапова — Таусон состоится 14 апреля 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Какой прогноз на матч Потапова — Таусон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,0.

    Какую сделать ставку на матч Потапова — Таусон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,0» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Потапова — Таусон?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Потапова — Таусон?

    Коэффициенты букмекеров: на Потапову в этом матче можно поставить за 2.38, победу Таусон букмекеры предлагают за 1.58.

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    Потапова — Таусон: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 14.04.202519:30. Потапова обыграет Таусон на старте турнира в Штутгарте?
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