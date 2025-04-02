Полина Кудерметова
Диана Шнайдер
Кудерметова
Полина в первом раунде одержала победу над Ириной-Камелией Бегу — 6:3, 6:4.
Вопреки ожиданиям, российская теннисистка спокойно переиграл опытную румынку на ее любимом покрытии.
В отличие от первого сета, в котором она забрала все геймы на подаче, во втором у Кудерметовой были ошибки, но при этом она реализовала три брейк-пойнта.
Ранее в этом сезоне Кудерметова смогла пройти дальше второго круга только в Брисбене и на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.
Однако в данном случае вряд ли есть смысл обращать внимание на предыдущие турниры, которые проходили на харде.
В прошлом сезоне Полина выиграла 21 из 35 матчей на грунте.
Шнайдер
Диана тем временем провалила абсолютно все турниры после Australian Open.
Одним из главных разочарований стало поражение от Анны Блинковой в стартовом матче на «тысячнике» в Майами.
В Дубае, Остине и Индиан-Уэллс Шнайдер проиграла Линде Носковой, Соране Кырсте и Белинде Бенчич соотвественно. Правда, на этих турнирах она все-таки смогла пройти по одному раунду.
В прошлом сезоне Шнайдер выиграла два грунтовых турнира — WTA 125 в Париже и WTA 250 в Будапеште.
Правда, не обошлось и провалов: в первом круге Ролан Гаррос Диана проиграла француженке Хлоэ Паке.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 3.20, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.35.
Прогноз: в данном случае очень сложно согласиться со статусом Шнайдер — после недавнего поражения от Блинковой ее просто невозможно считать фаворитом предстоящего матча. Вполне вероятно, что Полина воспользуется спадом соотечественницы.
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Рекомендуемая ставка: победа Кудерметовой за 3.20.