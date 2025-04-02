ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илья Геркус«Грустно, что в "Зените" выходят 10 легионеров». Илья Геркус — о 22-м туре РПЛ, провальной игре «Локо» и непонимании происходящего в ЦСКА Хосе Медина против Атебы ГаутьеНовая звезда из Камеруна идет за поясом UFC. Гаутье достойный наследник Нганну Эмилиано МартинесЭмилиано Мартинес: провокатор, которого случайно признали лучшим вратарем мира
    Все новости спорта

    Сможет ли Шнайдер выиграть у Полины Кудерметовой?

    Кудерметова — Шнайдер. Ставка (к. 3.20) и прогноз на турнир в Чарлстоне 2 апреля 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Диана Шнайдер Прогнозы на Полина Кудерметова
    Прогноз и ставки на Кудерметова — Шнайдер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Диана Шнайдер
    Россиянки Диана Шнайдер и Полина Кудерметова встретятся во втором круге турнира WTA 500 в Чарлстоне (США). Матч пройдет 2 апреля, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Шнайдер, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Чарльстон. Женщины 02 Апреля 2025 года

    Полина Кудерметова

  • Россия
    •  Полина Кудерметова 17:00 Диана Шнайдер

    Диана Шнайдер

  • Россия
    •

    Кудерметова

    Полина в первом раунде одержала победу над Ириной-Камелией Бегу — 6:3, 6:4.

    Вопреки ожиданиям, российская теннисистка спокойно переиграл опытную румынку на ее любимом покрытии.

    В отличие от первого сета, в котором она забрала все геймы на подаче, во втором у Кудерметовой были ошибки, но при этом она реализовала три брейк-пойнта.

    Ранее в этом сезоне Кудерметова смогла пройти дальше второго круга только в Брисбене и на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

    Прогнозы на теннис

    Однако в данном случае вряд ли есть смысл обращать внимание на предыдущие турниры, которые проходили на харде.

    В прошлом сезоне Полина выиграла 21 из 35 матчей на грунте.

    Шнайдер

    Диана тем временем провалила абсолютно все турниры после Australian Open.

    Одним из главных разочарований стало поражение от Анны Блинковой в стартовом матче на «тысячнике» в Майами.

    В Дубае, Остине и Индиан-Уэллс Шнайдер проиграла Линде Носковой, Соране Кырсте и Белинде Бенчич соотвественно. Правда, на этих турнирах она все-таки смогла пройти по одному раунду.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    В прошлом сезоне Шнайдер выиграла два грунтовых турнира — WTA 125 в Париже и WTA 250 в Будапеште.

    Правда, не обошлось и провалов: в первом круге Ролан Гаррос Диана проиграла француженке Хлоэ Паке.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 3.20, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.35.

    Прогноз: в данном случае очень сложно согласиться со статусом Шнайдер — после недавнего поражения от Блинковой ее просто невозможно считать фаворитом предстоящего матча. Вполне вероятно, что Полина воспользуется спадом соотечественницы.

    Рекомендуемая ставка: победа Кудерметовой за 3.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Котов — Беллуччи
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Вавринка — Скатов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  4.05
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.47
  • Прогноз на матч Чирико — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Северсталь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ли — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Коньяспор — Искендерун
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч АЗ Алкмаар — Валвейк
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Шабаб
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Арминия — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кудерметова — Шнайдер: прогноз и ставка за 3.20, статистика, коэффициенты матча 02.04.202517:00. Сможет ли Шнайдер выиграть у Полины Кудерметовой?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры