Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Даниэль Коллинз в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 24 марта, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Коллинз, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Соболенко

Для Арины первые раунды, как и ожидалось, превратились в обычную разминку.

В стартовом матче белорусская теннисистка разгромила Викторию Томову — 6:3, 6:0.

В третьем круге Соболенко встречалась с Еленой-Габриэлой Русе. После первого сета, который завершился со счетом 6:1, румынская теннисистка снялась из-за травмы.

В общем, Соболенко неплохо подготовилась к решающим раундам. Пока всё указывает на то, что на этой неделе она снова будет бороться за титул.

Прогнозы на теннис

Правда, есть еще один момент: в предыдущих сезонах Арина ни разу не проходила в Майами дальше четвертьфинала.

Коллинз

Возможно, многие уже забыли, что Даниэль, вообще-то, действующая чемпионка «тысячника» в Майами.

В прошлом году американка провела здесь выдающуюся серию из семи матчей, отдав лишь один сет.

На текущем турнире Коллинз начала с победы над Сораной Кырстей — 6:4, 7:6.

После этого у 31-летней теннисистки был непростой матч против Ребеки Масаровой — 6:4, 3:6, 6:3.

В этом году Коллинз еще ни разу не выигрывала больше двух матчей подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.22, победу Коллинз букмекеры предлагают за 4.30.

Прогноз: Арина выиграла шесть предыдущих матчей против Даниэль. При этом в трех случаях ей понадобился дополнительный сет. Однако в предстоящей встрече белорусская теннисистка, скорее всего, обыграет американку с разгромным счетом. В этом сезоне Коллинз играет не так здорово, как в прошлом.

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-5,0) за 1.92.