Арина Соболенко
Даниэль Коллинз
Соболенко
Для Арины первые раунды, как и ожидалось, превратились в обычную разминку.
В стартовом матче белорусская теннисистка разгромила Викторию Томову — 6:3, 6:0.
В третьем круге Соболенко встречалась с Еленой-Габриэлой Русе. После первого сета, который завершился со счетом 6:1, румынская теннисистка снялась из-за травмы.
В общем, Соболенко неплохо подготовилась к решающим раундам. Пока всё указывает на то, что на этой неделе она снова будет бороться за титул.
Правда, есть еще один момент: в предыдущих сезонах Арина ни разу не проходила в Майами дальше четвертьфинала.
Коллинз
Возможно, многие уже забыли, что Даниэль, вообще-то, действующая чемпионка «тысячника» в Майами.
В прошлом году американка провела здесь выдающуюся серию из семи матчей, отдав лишь один сет.
На текущем турнире Коллинз начала с победы над Сораной Кырстей — 6:4, 7:6.
После этого у 31-летней теннисистки был непростой матч против Ребеки Масаровой — 6:4, 3:6, 6:3.
В этом году Коллинз еще ни разу не выигрывала больше двух матчей подряд.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.22, победу Коллинз букмекеры предлагают за 4.30.
Прогноз: Арина выиграла шесть предыдущих матчей против Даниэль. При этом в трех случаях ей понадобился дополнительный сет. Однако в предстоящей встрече белорусская теннисистка, скорее всего, обыграет американку с разгромным счетом. В этом сезоне Коллинз играет не так здорово, как в прошлом.
- 2.91Берреттини — Бергс: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.25Фис — Тиафо: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 2.36Радукану — Анисимова: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-5,0) за 1.92.