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    Соболенко продлит серию побед над Коллинз?

    Соболенко — Коллинз. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Майами 24 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Соболенко — Коллинз
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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Даниэль Коллинз в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 24 марта, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Коллинз, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Майами. Женщины 24 Марта 2025 года

    Арина Соболенко

  • Белоруссия
    •  Арина Соболенко 20:30 Даниэль Коллинз

    Даниэль Коллинз

  • США
    •

    Соболенко

    Для Арины первые раунды, как и ожидалось, превратились в обычную разминку.

    В стартовом матче белорусская теннисистка разгромила Викторию Томову — 6:3, 6:0.

    В третьем круге Соболенко встречалась с Еленой-Габриэлой Русе. После первого сета, который завершился со счетом 6:1, румынская теннисистка снялась из-за травмы.

    В общем, Соболенко неплохо подготовилась к решающим раундам. Пока всё указывает на то, что на этой неделе она снова будет бороться за титул.

    Прогнозы на теннис

    Правда, есть еще один момент: в предыдущих сезонах Арина ни разу не проходила в Майами дальше четвертьфинала.

    Коллинз

    Возможно, многие уже забыли, что Даниэль, вообще-то, действующая чемпионка «тысячника» в Майами.

    В прошлом году американка провела здесь выдающуюся серию из семи матчей, отдав лишь один сет.

    На текущем турнире Коллинз начала с победы над Сораной Кырстей — 6:4, 7:6.

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    После этого у 31-летней теннисистки был непростой матч против Ребеки Масаровой — 6:4, 3:6, 6:3.

    В этом году Коллинз еще ни разу не выигрывала больше двух матчей подряд.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.22, победу Коллинз букмекеры предлагают за 4.30.

    Прогноз: Арина выиграла шесть предыдущих матчей против Даниэль. При этом в трех случаях ей понадобился дополнительный сет. Однако в предстоящей встрече белорусская теннисистка, скорее всего, обыграет американку с разгромным счетом. В этом сезоне Коллинз играет не так здорово, как в прошлом.

    Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-5,0) за 1.92.

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    Соболенко — Коллинз: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 24.03.202520:30. Соболенко продлит серию побед над Коллинз?
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