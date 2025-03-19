Штруфф
Немецкий теннисист по-прежнему находится в топ-50, однако сейчас надо обращать внимание на его результаты, а не на рейтинг.
Дело в том, что серия поражений Штруффа составляет уже пять матчей.
В середине февраля Штруфф проиграл Даниилу Медведеву (3:6, 2:6), после чего не прошел ни раунда не прошел ни раунда в Дохе, Дубае, Индиан-Уэллс и на «челленджере» в Финиксе.
На прошлой неделе 34-летний теннисист уступил 18-летнему бразильцу Жоао Фонсеке (1:6, 6:4, 3:6).
В этом сезоне Штруфф провел пока лишь 11 матчей — одержал три победы и восемь раз проиграл.
Давидович-Фокина
Алехандро тем временем сыграл уже 20 матчей в этом году — одержал 13 побед и потерпел семь поражений.
При этом в 2025-м испанский уже дважды играл в финале.
В середине февраля Давидович-Фокина уступил сербу Миомиру Кецмановичу в решающем матче на турнире в Делрей-Бич.
Вскоре после этого Давидович-Фокина добрался до финала на «пятисотнике» в Акапулько. На этот раз испанец проиграл в матче за титул чеху Томашу Махачу.
На недавнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Алехандро неожиданно проиграл американцу Маккензи Макдональду.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Штруффа в этом матче можно поставить за 2.45, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.55.
Прогноз: в прошлом году немец обыграл испанца в Роттердаме со счетом 4:6, 7:6, 7:6. Скорее всего, в предстоящем матче они тоже проведут больше 20 геймов, но не факт, что на этот раз Штруфф остановит Давидовича-Фокину.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.