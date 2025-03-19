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    Давидовичу-Фокине и Штруффу снова не хватит одного тай-брейка?

    Штруфф — Давидович-Фокина. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Майами 19 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Штруфф — Давидович-Фокина
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    Алехандро Давидович-Фокина
    Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в первом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 19 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Штруфф — Давидович-Фокина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Штруфф

    Немецкий теннисист по-прежнему находится в топ-50, однако сейчас надо обращать внимание на его результаты, а не на рейтинг.

    Дело в том, что серия поражений Штруффа составляет уже пять матчей.

    В середине февраля Штруфф проиграл Даниилу Медведеву (3:6, 2:6), после чего не прошел ни раунда не прошел ни раунда в Дохе, Дубае, Индиан-Уэллс и на «челленджере» в Финиксе.

    Прогнозы на теннис

    На прошлой неделе 34-летний теннисист уступил 18-летнему бразильцу Жоао Фонсеке (1:6, 6:4, 3:6).

    В этом сезоне Штруфф провел пока лишь 11 матчей — одержал три победы и восемь раз проиграл.

    Давидович-Фокина

    Алехандро тем временем сыграл уже 20 матчей в этом году — одержал 13 побед и потерпел семь поражений.

    При этом в 2025-м испанский уже дважды играл в финале.

    В середине февраля Давидович-Фокина уступил сербу Миомиру Кецмановичу в решающем матче на турнире в Делрей-Бич.

    Вскоре после этого Давидович-Фокина добрался до финала на «пятисотнике» в Акапулько. На этот раз испанец проиграл в матче за титул чеху Томашу Махачу.

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    На недавнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Алехандро неожиданно проиграл американцу Маккензи Макдональду.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Штруффа в этом матче можно поставить за 2.45, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.55.

    Прогноз: в прошлом году немец обыграл испанца в Роттердаме со счетом 4:6, 7:6, 7:6. Скорее всего, в предстоящем матче они тоже проведут больше 20 геймов, но не факт, что на этот раз Штруфф остановит Давидовича-Фокину.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Штруфф — Давидович-Фокина: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 19.03.202518:00. Давидовичу-Фокине и Штруффу снова не хватит одного тай-брейка?
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