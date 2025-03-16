Россиянка Мирра Андреева сыграет против белоруски Арины Соболенко в финале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 16 марта, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Андреева, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Соболенко

Арина второй раз в карьере добралась до финала на калифорнийском «тысячнике».

В предыдущий раз, в 2023 году, белорусская теннисистка проиграла в решающем матче представительницей Казахстана Елене Рыбакиной (6:7, 4:6).

На текущем турнире Соболенко до сих пор не отдала соперницам ни одного сета.

Главным событием, безусловно, стала разгромная победа Арины над Мэдисон Киз в полуфинале — матч продолжался всего лишь 52 минуты и завершился со счетом 6:1, 6:0.

Соболенко не только прервала 16-матчевую победную серию американки, но и взяла у нее реванш за поражение в финале Australian Open.

Прогнозы на теннис

После матча белоруска не скрывала, что ее тоже удивил сценарий игры: «Не ожидала, что матч пройдет так быстро. Очень довольна тем, как сегодня сыграла. Очень нужный реванш».

В предыдущих раундах первая ракетка мира выиграла у Маккартни Кесслер, Лючии Бронцетти, Сонай Картал и Людмилы Самсоновой (6:2, 6:3).

Андреева

Мирра тем временем дошла до финала на втором «тысячнике» подряд.

В феврале 17-летняя россиянка выиграла престижный турнир в Дубае. Теперь ее победная серия составляет уже 11 матчей.

В полуфинале текущего турнира Андреева остановила прошлогоднюю чемпионку Игу Свентек — 7:6, 1:6, 6:3.

В решающем сете Мирра шикарно играла на приеме, благодаря чему реализовала три брейк-пойнта.

Также стоит отдельно отметить, что в четвертом круге юная россиянка не оставила шансов Елене Рыбакиной — 6:1, 6:2.

Примечательно, что в Дубае Андреева тоже обыграла и Свентек, и Рыбакину.

Еще один интересный момент: Мирра выиграла четыре предыдущих матча против соперниц из топ-10.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.53, победу Андреевой букмекеры предлагают за 2.57.

Прогноз: в этом сезоне Мирра до сих пор проиграла лишь три матча, но при этом в двух случаях она уступила Арине — сначала в Брисбене, а потом на Открытом чемпионате Австралии.

Если откровенно, Андреева капитулировала в двух предыдущих матчах против Соболенко, и тогда вообще невозможно было представить, что через пару месяцев она выиграет турнир в Дубае и будет бороться за титул в Индиан-Уэллс.

Несмотря на то, что с тех пор произошли колоссальные изменения, все равно считаем, что Андреева не сможет обыграть Соболенко в предстоящем финале. Когда белоруска максимально мотивирована и сконцентрирована, остановить ее практически нереально.

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко в двух сетах за 2.25.