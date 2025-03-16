ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Денис Алхазов«В ответном матче "Ливерпуль" уступил ПСЖ даже на трибунах». Денис Алхазов — об итогах 1/8 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Реал»«Реал» еле-еле дожал «Вильярреал»: дубль Мбаппе принёс мадридцам важную победу «Ман Сити» — «Брайтон»«Ман Сити» не смог обыграть «Брайтон»: Холанн пишет историю, «горожане» снова теряют очки
  • 22:27
    • «Лейпциг» всухую обыграл «Боруссию» Д в матче Бундеслиги
  • 22:24
    • Дубль Мбаппе обеспечил «Реалу» победу над «Вильярреалом»
    Все новости спорта

    Мирра обыграет Соболенко и станет чемпионкой в Индиан-Уэллс?

    Соболенко — Андреева. Ставка (к. 2.25) и прогноз на финал турнира в Индиан-Уэллс 16 марта 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Мирра Андреева Прогнозы на Арина Соболенко
    Прогноз и ставки на Соболенко — Андреева
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева сыграет против белоруски Арины Соболенко в финале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 16 марта, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Андреева, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Индиан-Уэллс. Женщины 16 Марта 2025 года

    Арина Соболенко

  • Белоруссия
    •  Арина Соболенко 21:00 Мирра Андреева

    Мирра Андреева

  • Россия
    •

    Соболенко

    Арина второй раз в карьере добралась до финала на калифорнийском «тысячнике».

    В предыдущий раз, в 2023 году, белорусская теннисистка проиграла в решающем матче представительницей Казахстана Елене Рыбакиной (6:7, 4:6).

    На текущем турнире Соболенко до сих пор не отдала соперницам ни одного сета.

    Главным событием, безусловно, стала разгромная победа Арины над Мэдисон Киз в полуфинале — матч продолжался всего лишь 52 минуты и завершился со счетом 6:1, 6:0.

    Соболенко не только прервала 16-матчевую победную серию американки, но и взяла у нее реванш за поражение в финале Australian Open.

    Прогнозы на теннис

    После матча белоруска не скрывала, что ее тоже удивил сценарий игры: «Не ожидала, что матч пройдет так быстро. Очень довольна тем, как сегодня сыграла. Очень нужный реванш».

    В предыдущих раундах первая ракетка мира выиграла у Маккартни Кесслер, Лючии Бронцетти, Сонай Картал и Людмилы Самсоновой (6:2, 6:3).

    Андреева

    Мирра тем временем дошла до финала на втором «тысячнике» подряд.

    В феврале 17-летняя россиянка выиграла престижный турнир в Дубае. Теперь ее победная серия составляет уже 11 матчей.

  • Новая звезда с «русским дровосековским форхендом». Что делает Мирру Андрееву такой особенной?
  • После победы на «тысячнике» в Дубае юная россиянка затмила даже соперниц из топ-5
  • 03/03/2025

    • В полуфинале текущего турнира Андреева остановила прошлогоднюю чемпионку Игу Свентек — 7:6, 1:6, 6:3.

    В решающем сете Мирра шикарно играла на приеме, благодаря чему реализовала три брейк-пойнта.

    Также стоит отдельно отметить, что в четвертом круге юная россиянка не оставила шансов Елене Рыбакиной — 6:1, 6:2.

    Примечательно, что в Дубае Андреева тоже обыграла и Свентек, и Рыбакину.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Еще один интересный момент: Мирра выиграла четыре предыдущих матча против соперниц из топ-10.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.53, победу Андреевой букмекеры предлагают за 2.57.

    Прогноз: в этом сезоне Мирра до сих пор проиграла лишь три матча, но при этом в двух случаях она уступила Арине — сначала в Брисбене, а потом на Открытом чемпионате Австралии.

    Если откровенно, Андреева капитулировала в двух предыдущих матчах против Соболенко, и тогда вообще невозможно было представить, что через пару месяцев она выиграет турнир в Дубае и будет бороться за титул в Индиан-Уэллс.

    Несмотря на то, что с тех пор произошли колоссальные изменения, все равно считаем, что Андреева не сможет обыграть Соболенко в предстоящем финале. Когда белоруска максимально мотивирована и сконцентрирована, остановить ее практически нереально.

    Рекомендуемая ставка: победа Соболенко в двух сетах за 2.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Жирона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ланс — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  2.23
  • Прогноз на матч Руне — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Боржеш — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 00:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Дрейпер — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Фонсека — Нисикори
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бруклин — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кортес-Акоста — Спэнн
  • Бои
  • Завтра в 01:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Детройт — Оклахома
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Филадельфия — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Торонто — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монреаль — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Соболенко — Андреева: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 16.03.202521:00. Мирра обыграет Соболенко и станет чемпионкой в Индиан-Уэллс?
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры