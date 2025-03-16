Арина Соболенко
Мирра Андреева
Соболенко
Арина второй раз в карьере добралась до финала на калифорнийском «тысячнике».
В предыдущий раз, в 2023 году, белорусская теннисистка проиграла в решающем матче представительницей Казахстана Елене Рыбакиной (6:7, 4:6).
На текущем турнире Соболенко до сих пор не отдала соперницам ни одного сета.
Главным событием, безусловно, стала разгромная победа Арины над Мэдисон Киз в полуфинале — матч продолжался всего лишь 52 минуты и завершился со счетом 6:1, 6:0.
Соболенко не только прервала 16-матчевую победную серию американки, но и взяла у нее реванш за поражение в финале Australian Open.
После матча белоруска не скрывала, что ее тоже удивил сценарий игры: «Не ожидала, что матч пройдет так быстро. Очень довольна тем, как сегодня сыграла. Очень нужный реванш».
В предыдущих раундах первая ракетка мира выиграла у Маккартни Кесслер, Лючии Бронцетти, Сонай Картал и Людмилы Самсоновой (6:2, 6:3).
Андреева
Мирра тем временем дошла до финала на втором «тысячнике» подряд.
В феврале 17-летняя россиянка выиграла престижный турнир в Дубае. Теперь ее победная серия составляет уже 11 матчей.
В полуфинале текущего турнира Андреева остановила прошлогоднюю чемпионку Игу Свентек — 7:6, 1:6, 6:3.
В решающем сете Мирра шикарно играла на приеме, благодаря чему реализовала три брейк-пойнта.
Также стоит отдельно отметить, что в четвертом круге юная россиянка не оставила шансов Елене Рыбакиной — 6:1, 6:2.
Примечательно, что в Дубае Андреева тоже обыграла и Свентек, и Рыбакину.
Еще один
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.53, победу Андреевой букмекеры предлагают за 2.57.
Прогноз: в этом сезоне Мирра до сих пор проиграла лишь три матча, но при этом в двух случаях она уступила Арине — сначала в Брисбене, а потом на Открытом чемпионате Австралии.
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Если откровенно, Андреева капитулировала в двух предыдущих матчах против Соболенко, и тогда вообще невозможно было представить, что через пару месяцев она выиграет турнир в Дубае и будет бороться за титул в Индиан-Уэллс.
Несмотря на то, что с тех пор произошли колоссальные изменения, все равно считаем, что Андреева не сможет обыграть Соболенко в предстоящем финале. Когда белоруска максимально мотивирована и сконцентрирована, остановить ее практически нереально.
Рекомендуемая ставка: победа Соболенко в двух сетах за 2.25.