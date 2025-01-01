Чех Иржи Легечка сыграет против японца Есихито Нисиоки во втором круге турнира в австралийском Брисбене. Матч пройдет 1 января, начало — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нисиока — Легечка, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Нисиока

Есихито с учетом квалификации провел на текущем турнире уже три матча. Примечательно, что пока что он отдал лишь один сет.

В отборе японский теннисист обыграл двух представителей Австралии — Алекса Болта и Ли Ту.

В основной сетке Нисиока начал с уверенной победы над французом Артуром Риндеркнешем — 6:3, 6:4.

Прогнозы на теннис

Нисиока завершил прошедший сезон в статусе 69-й ракетки мира. В 2024-м его главным успехом стала победа на турнире в Атланте, благодаря которой он, по сути, и остался в топ-70. К слову, это лишь один из двух турниров, на которых Есихито прошел дальше второго раунда.

Легечка

Иржи тем временем уже в первом круге обозначил серьезность своих намерений на этой неделе.

Чешский теннисист одержал классную победу над финалистом прошлогоднего турнира в Брисбене Хольгером Руне — 7:5, 6:3.

Легечка тоже не смог взять все геймы на своей подаче, но соперник ошибался гораздо чаще, позволив ему реализовать пять брейк-пойнтов.

Просто добавим, что в январе 2024-го Легечка выиграл турнир в Аделаиде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Нисиоку в этом матче можно поставить за 2.75, победу Легечки букмекеры предлагают за 1.45.

Прогноз: японца точно нельзя недооценивать, но мы все-таки склоняемся к тому, что он не сможет удивить чешского теннисиста. Иржи, походе, отлично подготовился к австралийской серии.

Рекомендуемая ставка: победа Легечки в двух сетах за 2.17.