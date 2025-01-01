Нисиока
Есихито с учетом квалификации провел на текущем турнире уже три матча. Примечательно, что пока что он отдал лишь один сет.
В отборе японский теннисист обыграл двух представителей Австралии — Алекса Болта и Ли Ту.
В основной сетке Нисиока начал с уверенной победы над французом Артуром Риндеркнешем — 6:3, 6:4.
Нисиока завершил прошедший сезон в статусе 69-й ракетки мира. В 2024-м его главным успехом стала победа на турнире в Атланте, благодаря которой он, по сути, и остался в топ-70. К слову, это лишь один из двух турниров, на которых Есихито прошел дальше второго раунда.
Легечка
Иржи тем временем уже в первом круге обозначил серьезность своих намерений на этой неделе.
Чешский теннисист одержал классную победу над финалистом прошлогоднего турнира в Брисбене Хольгером Руне — 7:5, 6:3.
Легечка тоже не смог взять все геймы на своей подаче, но соперник ошибался гораздо чаще, позволив ему реализовать пять брейк-пойнтов.
Просто добавим, что в январе 2024-го Легечка выиграл турнир в Аделаиде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Нисиоку в этом матче можно поставить за 2.75, победу Легечки букмекеры предлагают за 1.45.
Прогноз: японца точно нельзя недооценивать, но мы все-таки склоняемся к тому, что он не сможет удивить чешского теннисиста. Иржи, походе, отлично подготовился к австралийской серии.
Рекомендуемая ставка: победа Легечки в двух сетах за 2.17.