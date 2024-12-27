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    У Рыбакиной будут проблемы в матче против Бузас-Манейро?

    Рыбакина — Бузас-Манейро. Ставка (к. 1.96) и прогноз на United Cup 27 декабря 2024 года

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    Елена Рыбакина
    Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против испанки Джессики Бузас-Манейро в рамках группового этапа United Cup. Матч пройдет 27 декабря, начало — в 06:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рыбакина — Бузас-Манейро, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. United Cup 27 Декабря 2024 года

    Елена Рыбакина

  • Казахстан
    •  Елена Рыбакина 06:30 Джессика Бусас Манейро(Испания)

    Джессика Бусас Манейро(Испания)

  • United Cup
    •

    Рыбакина

    Прошедший сезон получился для Елены успешным даже с учетом того, что она почти не играла после Уимблдона.

    Рыбакина пропустила ряд турниров из-за постоянных проблем со здоровьем. По этой же причине она опустилась в рейтинге на шестое место.

    Но 2024-й действительно сложно назвать неудачным для теннисистки из Казахстана. Достаточно взглянуть на ее результаты.

    В уходящем году Рыбакина выиграла турниры в Брисбене, Абу-Даби и Штутгарте, а также дошла до финала на «тысячниках» в Дохе и Майами и до полуфинала в Мадриде и на Уимблдоне.

    Прогнозы на теннис

    Очевидно, что в оптимальной форме Рыбакина в новом сезоне будет главной конкуренткой Арины Соболенко и Иги Свентек.

    Бузас-Манейро

    Для испанской теннисистки 2024-й тоже получился удачным. Хотя у нее, конечно же, и близко нет таких достижений, как у Рыбакиной.

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    • Бузас-Манейро близко к дебюту в топ-50 — новый сезон она начнет в статусе 54-й ракетки мира.

    Во второй половине прошедшего сезона главным успехом Джессики стал выход в третий круг Открытого чемпионата США. Прежде чем проиграть будущей финалистке мэйджора в Нью-Йорке, она остановила опытных Петру Мартич и Кэти Бултер.

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    Также стоит отметить, то в конце октября Бузас-Манейро дошла до четвертьфинала на турнире WTA 250 в китайском Гуанчжоу.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.13, победу Бузас-Манейро букмекеры предлагают за 5.95.

    Прогноз: Елене удалось провести полноценную предсезонную подготовку, поэтому рискнем предположить, что на United Cup она начнет с уверенной победы.

    Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной с форой по геймам (-6,0) за 1.96.

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    Рыбакина — Бузас-Манейро: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 27.12.2024. Прогнозы на теннис. У Рыбакиной будут проблемы в матче против Бузас-Манейро?
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