Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против испанки Джессики Бузас-Манейро в рамках группового этапа United Cup. Матч пройдет 27 декабря, начало — в 06:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рыбакина — Бузас-Манейро, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рыбакина

Прошедший сезон получился для Елены успешным даже с учетом того, что она почти не играла после Уимблдона.

Рыбакина пропустила ряд турниров из-за постоянных проблем со здоровьем. По этой же причине она опустилась в рейтинге на шестое место.

Но 2024-й действительно сложно назвать неудачным для теннисистки из Казахстана. Достаточно взглянуть на ее результаты.

В уходящем году Рыбакина выиграла турниры в Брисбене, Абу-Даби и Штутгарте, а также дошла до финала на «тысячниках» в Дохе и Майами и до полуфинала в Мадриде и на Уимблдоне.

Прогнозы на теннис

Очевидно, что в оптимальной форме Рыбакина в новом сезоне будет главной конкуренткой Арины Соболенко и Иги Свентек.

Бузас-Манейро

Для испанской теннисистки 2024-й тоже получился удачным. Хотя у нее, конечно же, и близко нет таких достижений, как у Рыбакиной.

Бузас-Манейро близко к дебюту в топ-50 — новый сезон она начнет в статусе 54-й ракетки мира.

Во второй половине прошедшего сезона главным успехом Джессики стал выход в третий круг Открытого чемпионата США. Прежде чем проиграть будущей финалистке мэйджора в Нью-Йорке, она остановила опытных Петру Мартич и Кэти Бултер.

Также стоит отметить, то в конце октября Бузас-Манейро дошла до четвертьфинала на турнире WTA 250 в китайском Гуанчжоу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.13, победу Бузас-Манейро букмекеры предлагают за 5.95.

Прогноз: Елене удалось провести полноценную предсезонную подготовку, поэтому рискнем предположить, что на United Cup она начнет с уверенной победы.

Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной с форой по геймам (-6,0) за 1.96.