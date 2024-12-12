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    Сможет ли Захарова обыграть француженку Жакмо?

    Жакмо — Захарова. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Лиможе 12 декабря 2024 года

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    Анастасия Захарова
    Россиянка Анастасия Захарова сыграет против француженки Эльзы Жакмо во втором круге турнира WTA 125 в Лиможе (Франция). Матч пройдет 12 декабря, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Жакмо — Захарова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Жакмо

    В первом раунде Эльза одержала победу над россиянкой Анастасией Тихоновой — 6:4, 6:4.

    Матч при этом получился довольно нервным, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что у соперницы было десять брейк-пойнтов.

    На прошлой неделе француженка прошла один раунд на домашнем турнире в Анже — после победы над Ясмин Мансури она уступила представительнице Андорры Виктории Хименес-Касинцевой.

    Прогнозы на теннис

    Текущий турнир имеет большое значение для Жакмо в контексте рейтинга — на этой неделе она защищает очки, заработанные в прошлом году за выход в финал в Лиможе.

    Захарова

    Анастасия на старте турнира одержала уверенную победу над француженкой Мансури — 6:3, 6:4.

    Россиянка в этом матче хорошо играла и на своей подаче (отдала лишь гейм), и на приеме — реализовала четыре брейк-пойнта.

    На недавнем турнире в Анже Захарова сенсационно проиграла в первом круге грузинке Мариам Болквадзе.

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    Но также добавим, что в октябре 22-летняя Захарова выиграла два титула на уровне ITF и дошла до четвертьфинала на турнире WTA 250 в Гонконге.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Жакмо в этом матче можно поставить за 2.50, победу Захаровой букмекеры предлагают за 1.48.

    Прогноз: скорее всего, россиянка и француженка проведут больше 20 геймов. Вполне вероятно, что им понадобится даже третий сет.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

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    Жакмо — Захарова: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 12.12.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Захарова обыграть француженку Жакмо?
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