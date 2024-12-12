Россиянка Анастасия Захарова сыграет против француженки Эльзы Жакмо во втором круге турнира WTA 125 в Лиможе (Франция). Матч пройдет 12 декабря, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Жакмо — Захарова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Жакмо

В первом раунде Эльза одержала победу над россиянкой Анастасией Тихоновой — 6:4, 6:4.

Матч при этом получился довольно нервным, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что у соперницы было десять брейк-пойнтов.

На прошлой неделе француженка прошла один раунд на домашнем турнире в Анже — после победы над Ясмин Мансури она уступила представительнице Андорры Виктории Хименес-Касинцевой.

Прогнозы на теннис

Текущий турнир имеет большое значение для Жакмо в контексте рейтинга — на этой неделе она защищает очки, заработанные в прошлом году за выход в финал в Лиможе.

Захарова

Анастасия на старте турнира одержала уверенную победу над француженкой Мансури — 6:3, 6:4.

Россиянка в этом матче хорошо играла и на своей подаче (отдала лишь гейм), и на приеме — реализовала четыре брейк-пойнта.

На недавнем турнире в Анже Захарова сенсационно проиграла в первом круге грузинке Мариам Болквадзе.

Но также добавим, что в октябре 22-летняя Захарова выиграла два титула на уровне ITF и дошла до четвертьфинала на турнире WTA 250 в Гонконге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Жакмо в этом матче можно поставить за 2.50, победу Захаровой букмекеры предлагают за 1.48.

Прогноз: скорее всего, россиянка и француженка проведут больше 20 геймов. Вполне вероятно, что им понадобится даже третий сет.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.