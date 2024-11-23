Итальянец Фабио Фоньини сыграет против испанца Иньяки Монтеса де ла Торре в полуфинале «челленджера» в Монтемаре (Испания). Ставка и прогноз на матч Фоньини — Монтес де ла Торре, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фоньини

Фабио в пятницу одержал уверенную победу над представителем Казахстана Денисом Евсеевым — 6:4, 6:2.

Итальянец перед этим дважды проиграл этому сопернику, поэтому результат немного удивил.

По всей видимости, Фоньини действительно мотивирован на этой неделе побороться за максимальное количество очков.

Прогнозы на теннис

Но также добавим, что в этом сезоне 37-летний Фоньини ни разу не выигрывал больше трех матчей.

Монтес де ла Торре

Иньяки начал неделю в статусе всего лишь 709-й ракетки мира, но благодаря успешному выступлению в Монтемаре взлетит как минимум на 150 позиций.

С учетом квалификации испанец на текущем турнире выиграл уже пять матчей.

В основной сетке Монтес де ла Торре начал с победы над Сантьяго Родригесом-Таверной, после чего выиграл у Киммера Коппеянса.

В четвертьфинале 22-летний Монтес де ла Торре одержал победу над 18-летним норвежцем Николаем Будковым-Кьером.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фоньини в этом матче можно поставить за 1.39, победу Монтеса де ла Торре букмекеры предлагают за 2.81.

Прогноз: скорее всего, итальянец впервые в сезоне продлит победную серию до четырех матчей. Но при этом не факт, что Фабио выиграет с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Фоньини + тотал геймов больше 18,5 за 2.07.