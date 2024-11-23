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    Фоньини выиграет четвертый матч подряд?

    Фоньини — Монтес де ла Торре. Ставка (к. 2.07) и прогноз на «челленджер» в Монтемаре 23 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фоньини — Монтес де ла Торре
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    Фабио Фоньини
    Итальянец Фабио Фоньини сыграет против испанца Иньяки Монтеса де ла Торре в полуфинале «челленджера» в Монтемаре (Испания). Ставка и прогноз на матч Фоньини — Монтес де ла Торре, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Фоньини

    Фабио в пятницу одержал уверенную победу над представителем Казахстана Денисом Евсеевым — 6:4, 6:2.

    Итальянец перед этим дважды проиграл этому сопернику, поэтому результат немного удивил.

    По всей видимости, Фоньини действительно мотивирован на этой неделе побороться за максимальное количество очков.

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    Но также добавим, что в этом сезоне 37-летний Фоньини ни разу не выигрывал больше трех матчей.

    Монтес де ла Торре

    Иньяки начал неделю в статусе всего лишь 709-й ракетки мира, но благодаря успешному выступлению в Монтемаре взлетит как минимум на 150 позиций.

    С учетом квалификации испанец на текущем турнире выиграл уже пять матчей.

    В основной сетке Монтес де ла Торре начал с победы над Сантьяго Родригесом-Таверной, после чего выиграл у Киммера Коппеянса.

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    В четвертьфинале 22-летний Монтес де ла Торре одержал победу над 18-летним норвежцем Николаем Будковым-Кьером.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фоньини в этом матче можно поставить за 1.39, победу Монтеса де ла Торре букмекеры предлагают за 2.81.

    Прогноз: скорее всего, итальянец впервые в сезоне продлит победную серию до четырех матчей. Но при этом не факт, что Фабио выиграет с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Фоньини + тотал геймов больше 18,5 за 2.07.

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    Фоньини — Монтес де ла Торре: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 23.11.2024. Прогнозы на теннис. Фоньини выиграет четвертый матч подряд?
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