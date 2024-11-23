Фоньини
Фабио в пятницу одержал уверенную победу над представителем Казахстана Денисом Евсеевым — 6:4, 6:2.
Итальянец перед этим дважды проиграл этому сопернику, поэтому результат немного удивил.
По всей видимости, Фоньини действительно мотивирован на этой неделе побороться за максимальное количество очков.
Но также добавим, что в этом сезоне 37-летний Фоньини ни разу не выигрывал больше трех матчей.
Монтес де ла Торре
Иньяки начал неделю в статусе всего лишь 709-й ракетки мира, но благодаря успешному выступлению в Монтемаре взлетит как минимум на 150 позиций.
С учетом квалификации испанец на текущем турнире выиграл уже пять матчей.
В основной сетке Монтес де ла Торре начал с победы над Сантьяго Родригесом-Таверной, после чего выиграл у Киммера Коппеянса.
В четвертьфинале 22-летний Монтес де ла Торре одержал победу над 18-летним норвежцем Николаем Будковым-Кьером.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фоньини в этом матче можно поставить за 1.39, победу Монтеса де ла Торре букмекеры предлагают за 2.81.
Прогноз: скорее всего, итальянец впервые в сезоне продлит победную серию до четырех матчей. Но при этом не факт, что Фабио выиграет с разгромным счетом.
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Рекомендуемая ставка: победа Фоньини + тотал геймов больше 18,5 за 2.07.