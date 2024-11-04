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    Сможет ли Шаповалов пройти первый круг в Белграде?

    Фучович — Шаповалов. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Белграде 4 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фучович — Шаповалов
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    Денис Шаповалов
    Канадец Денис Шаповалов сыграет против венгра Мартона Фучовича в первом круге турнира в Белграде (Сербия). Матч пройдет 4 ноября, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фучович — Шаповалов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Фучович

    Венгерский теннисист пробился в основную сетку через квалификацию, причем сделал он это довольно уверенно.

    В отборе Мартон сначала разгромил Аслана Карацева (6:4, 6:1), а потом одержал победу над хорватом Дуе Айдуковичем (7:5, 6:3).

    Этой осенью лучшим результатом Фучовича пока остается выход во второй круг турнира в бельгийском Антверпене.

    На «пятисотнике» в Вене Фучович тоже прошел квалификацию, но в основной сетке сразу уступил Маттео Берреттини.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что после победы на апрельском турнире в Бухаресте Фучович выиграл лишь два матча на уровне основной сетки ATP.

    Шаповалов

    Денис неплохо провел несколько недавних турниров, благодаря чему наконец-то вернулся в топ-100.

    В начале октября Шаповалов прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке «Мастерса» в Шанхае.

    Кроме того, в прошлом месяце бывшая десятая ракетка мира дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Базеле. Дальше его не пустил будущий победитель турнира Джованни Мпетши-Перрикар (7:6, 3:6, 6:7).

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    В столице Сербии Шаповалов, как и Фучович, пробился в основу через квалификацию. Денис выиграл у француза Констана Лестьенна и Юго Гренье, при этом не отдав ни сета.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фучовича в этом матче можно поставить за 2.36, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.59.

    Прогноз: скорее всего, канадец и венгр проведут больше 20 геймов. Матчи с участием Шаповалова часто проходят именно по такому сценарию — нервные, затяжные, с тай-брейками.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

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    Фучович — Шаповалов: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 04.11.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Шаповалов пройти первый круг в Белграде?
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