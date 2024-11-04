Канадец Денис Шаповалов сыграет против венгра Мартона Фучовича в первом круге турнира в Белграде (Сербия). Матч пройдет 4 ноября, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фучович — Шаповалов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фучович

Венгерский теннисист пробился в основную сетку через квалификацию, причем сделал он это довольно уверенно.

В отборе Мартон сначала разгромил Аслана Карацева (6:4, 6:1), а потом одержал победу над хорватом Дуе Айдуковичем (7:5, 6:3).

Этой осенью лучшим результатом Фучовича пока остается выход во второй круг турнира в бельгийском Антверпене.

На «пятисотнике» в Вене Фучович тоже прошел квалификацию, но в основной сетке сразу уступил Маттео Берреттини.

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что после победы на апрельском турнире в Бухаресте Фучович выиграл лишь два матча на уровне основной сетки ATP.

Шаповалов

Денис неплохо провел несколько недавних турниров, благодаря чему наконец-то вернулся в топ-100.

В начале октября Шаповалов прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке «Мастерса» в Шанхае.

Кроме того, в прошлом месяце бывшая десятая ракетка мира дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Базеле. Дальше его не пустил будущий победитель турнира Джованни Мпетши-Перрикар (7:6, 3:6, 6:7).

В столице Сербии Шаповалов, как и Фучович, пробился в основу через квалификацию. Денис выиграл у француза Констана Лестьенна и Юго Гренье, при этом не отдав ни сета.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фучовича в этом матче можно поставить за 2.36, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.59.

Прогноз: скорее всего, канадец и венгр проведут больше 20 геймов. Матчи с участием Шаповалова часто проходят именно по такому сценарию — нервные, затяжные, с тай-брейками.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.