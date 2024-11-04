Фучович
Венгерский теннисист пробился в основную сетку через квалификацию, причем сделал он это довольно уверенно.
В отборе Мартон сначала разгромил Аслана Карацева (6:4, 6:1), а потом одержал победу над хорватом Дуе Айдуковичем (7:5, 6:3).
Этой осенью лучшим результатом Фучовича пока остается выход во второй круг турнира в бельгийском Антверпене.
На «пятисотнике» в Вене Фучович тоже прошел квалификацию, но в основной сетке сразу уступил Маттео Берреттини.
Также стоит отметить, что после победы на апрельском турнире в Бухаресте Фучович выиграл лишь два матча на уровне основной сетки ATP.
Шаповалов
Денис неплохо провел несколько недавних турниров, благодаря чему наконец-то вернулся в топ-100.
В начале октября Шаповалов прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке «Мастерса» в Шанхае.
Кроме того, в прошлом месяце бывшая десятая ракетка мира дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Базеле. Дальше его не пустил будущий победитель турнира Джованни Мпетши-Перрикар (7:6, 3:6, 6:7).
В столице Сербии Шаповалов, как и Фучович, пробился в основу через квалификацию. Денис выиграл у француза Констана Лестьенна и Юго Гренье, при этом не отдав ни сета.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фучовича в этом матче можно поставить за 2.36, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.59.
Прогноз: скорее всего, канадец и венгр проведут больше 20 геймов. Матчи с участием Шаповалова часто проходят именно по такому сценарию — нервные, затяжные, с тай-брейками.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.