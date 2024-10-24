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    Сможет ли Хачанов взять хотя бы сет в матче с Накашимой?

    Хачанов — Накашима. Ставка (к. 2.14) и прогноз на турнир в Вене 24 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Накашима
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против американца Брэндона Накашимы во втором круге турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 24 октября, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Хачанов — Накашима, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Хачанов

    Вопреки ожиданиям, Карен легко прошел во второй круг, выиграв у Тиаго Сейбота-Уайлда.

    Российский теннисист отдал бразильцу лишь шесть геймов — 6:2, 6:4.

    Хачанов не отдал ни гейма на своей подаче, при этом на первом мяче он забрал 82 процента очков.

    Еще больше удивила эффективная игра Хачанова на приеме. В этом матче он реализовал три брейк-пойнта.

    Прогнозы на теннис

    Карен продлил победную серию до пяти матчей. На прошлой неделе он выиграл турнир в Алматы.

    Накашима

    Брэндон в первом круге одержал победу над Томми Полом — 6:4, 6:4.

    Самое интересное, что Накашима выиграл четвертый подряд матч против Пола, который на прошлой неделе взял титул в Стокгольме.

    В отличие от соотечественника, Накашима в столице Швеции не выиграл ни одного матча, уступив на старте турнира 39-летнему Стэну Вавринке.

    Еще одним разочарованием стало поражение от японца Есукэ Ватануки во втором круге «Мастерса» в Шанхае.

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    Но перед этим Накашима успешно провел целую серию турниров на харде, благодаря чему вернулся в топ-40.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.71, победу Накашиму букмекеры предлагают за 2.14.

    Прогноз: у американца был небольшой спад, но сейчас, если судить по матчу против Пола, он снова в порядке. Карена ждет непростая игра, и есть подозрение, что он не сможет подтвердить статус фаворита.

    Рекомендуемая ставка: победа Накашимы за 2.14.

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    Хачанов — Накашима: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 24.10.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Хачанов взять хотя бы сет в матче с Накашимой?
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