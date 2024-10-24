Россиянин Карен Хачанов сыграет против американца Брэндона Накашимы во втором круге турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 24 октября, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Хачанов — Накашима, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Хачанов

Вопреки ожиданиям, Карен легко прошел во второй круг, выиграв у Тиаго Сейбота-Уайлда.

Российский теннисист отдал бразильцу лишь шесть геймов — 6:2, 6:4.

Хачанов не отдал ни гейма на своей подаче, при этом на первом мяче он забрал 82 процента очков.

Еще больше удивила эффективная игра Хачанова на приеме. В этом матче он реализовал три брейк-пойнта.

Прогнозы на теннис

Карен продлил победную серию до пяти матчей. На прошлой неделе он выиграл турнир в Алматы.

Накашима

Брэндон в первом круге одержал победу над Томми Полом — 6:4, 6:4.

Самое интересное, что Накашима выиграл четвертый подряд матч против Пола, который на прошлой неделе взял титул в Стокгольме.

В отличие от соотечественника, Накашима в столице Швеции не выиграл ни одного матча, уступив на старте турнира 39-летнему Стэну Вавринке.

Еще одним разочарованием стало поражение от японца Есукэ Ватануки во втором круге «Мастерса» в Шанхае.

Но перед этим Накашима успешно провел целую серию турниров на харде, благодаря чему вернулся в топ-40.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.71, победу Накашиму букмекеры предлагают за 2.14.

Прогноз: у американца был небольшой спад, но сейчас, если судить по матчу против Пола, он снова в порядке. Карена ждет непростая игра, и есть подозрение, что он не сможет подтвердить статус фаворита.

Рекомендуемая ставка: победа Накашимы за 2.14.