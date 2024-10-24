Хачанов
Вопреки ожиданиям, Карен легко прошел во второй круг, выиграв у Тиаго Сейбота-Уайлда.
Российский теннисист отдал бразильцу лишь шесть геймов — 6:2, 6:4.
Хачанов не отдал ни гейма на своей подаче, при этом на первом мяче он забрал 82 процента очков.
Еще больше удивила эффективная игра Хачанова на приеме. В этом матче он реализовал три брейк-пойнта.
Карен продлил победную серию до пяти матчей. На прошлой неделе он выиграл турнир в Алматы.
Накашима
Брэндон в первом круге одержал победу над Томми Полом — 6:4, 6:4.
Самое интересное, что Накашима выиграл четвертый подряд матч против Пола, который на прошлой неделе взял титул в Стокгольме.
В отличие от соотечественника, Накашима в столице Швеции не выиграл ни одного матча, уступив на старте турнира 39-летнему Стэну Вавринке.
Еще одним разочарованием стало поражение от японца Есукэ Ватануки во втором круге «Мастерса» в Шанхае.
Но перед этим Накашима успешно провел целую серию турниров на харде, благодаря чему вернулся в топ-40.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.71, победу Накашиму букмекеры предлагают за 2.14.
Прогноз: у американца был небольшой спад, но сейчас, если судить по матчу против Пола, он снова в порядке. Карена ждет непростая игра, и есть подозрение, что он не сможет подтвердить статус фаворита.
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Рекомендуемая ставка: победа Накашимы за 2.14.