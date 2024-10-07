Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против бельгийца Давида Гоффена во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 7 октября, начало — в 08:30 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — Гоффен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Музетти

Лоренцо на этот раз попал в число сеяных, поэтому на текущем турнире он пока не провел ни одного матча.

В конце сентября итальянский теннисист остановился в шаге от титула в китайском Чэнду. В решающем матче он уступил Цзюньчэну Шану (6:7, 1:6).

На недавнем турнире в Пекине Музетти выступил не так удачно — уступил уже во втором круге китайцу Бу Юнчаокете.

Прогнозы на теннис

Ранее в этом сезоне Музетти выиграл больше одного матча только на одном «Мастерсе» с твердым покрытием — в конце марта он добрался до четвертого раунда в Майами, где тоже стартовал со второго круга.

Гоффен

Давид тем временем впервые в сезоне выиграл матч на уровне основной сетки «Мастерса».

В первом круге текущего турнира бельгийский теннисист одержал уверенную победу над австралийцем Джеймсом Даквортом — 6:4, 6:2.

С учетом недавних успехов бывшей седьмой ракетки мира этот результат не стал сюрпризом.

В августе Гоффен сначала дошел до полуфинала на «челленджере» в Кэри, а потом остановился в шаге от финала в Уинстон-Сейлеме.

Но главным успехом 33-летнего Гоффена стал, конечно же, выход в третий круг Открытого чемпионата США.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.44, победу Гоффена букмекеры предлагают за 2.77.

Прогноз: в мае Лоренцо обыграл опытного бельгийца на грунтовом «челленджере» в Турине — 6:4, 6:3. Вряд ли сейчас будет что-то подобное, на твердом покрытии Давид вполне способен застать итальянца врасплох.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.