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    Гоффен возьмет реванш у Музетти?

    Музетти — Гоффен. Ставка (к. 1.99) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 7 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Музетти — Гоффен
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    Лоренцо Музетти
    Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против бельгийца Давида Гоффена во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 7 октября, начало — в 08:30 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — Гоффен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Музетти

    Лоренцо на этот раз попал в число сеяных, поэтому на текущем турнире он пока не провел ни одного матча.

    В конце сентября итальянский теннисист остановился в шаге от титула в китайском Чэнду. В решающем матче он уступил Цзюньчэну Шану (6:7, 1:6).

    На недавнем турнире в Пекине Музетти выступил не так удачно — уступил уже во втором круге китайцу Бу Юнчаокете.

    Прогнозы на теннис

    Ранее в этом сезоне Музетти выиграл больше одного матча только на одном «Мастерсе» с твердым покрытием — в конце марта он добрался до четвертого раунда в Майами, где тоже стартовал со второго круга.

    Гоффен

    Давид тем временем впервые в сезоне выиграл матч на уровне основной сетки «Мастерса».

    В первом круге текущего турнира бельгийский теннисист одержал уверенную победу над австралийцем Джеймсом Даквортом — 6:4, 6:2.

    С учетом недавних успехов бывшей седьмой ракетки мира этот результат не стал сюрпризом.

    В августе Гоффен сначала дошел до полуфинала на «челленджере» в Кэри, а потом остановился в шаге от финала в Уинстон-Сейлеме.

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    Но главным успехом 33-летнего Гоффена стал, конечно же, выход в третий круг Открытого чемпионата США.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.44, победу Гоффена букмекеры предлагают за 2.77.

    Прогноз: в мае Лоренцо обыграл опытного бельгийца на грунтовом «челленджере» в Турине — 6:4, 6:3. Вряд ли сейчас будет что-то подобное, на твердом покрытии Давид вполне способен застать итальянца врасплох.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.

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    Музетти — Гоффен: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 07.10.2024. Прогнозы на теннис. Гоффен возьмет реванш у Музетти?
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