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    Сафиуллин неприятно удивит Синнера?

    Синнер — Сафиуллин. Ставка (к. 1.87) и прогноз на турнир в Пекине 28 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против итальянца Янника Синнера во втором круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 28 сентября, начало — в 09:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Сафиуллин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Синнер

    Янник начал защиту титула в Пекине с волевой победы над Николасом Харри — 4:6, 6:3, 6:1.

    В первом сете чилиец не только отлично подавал, но и эффективно играл на приеме. Итальянец потом тоже отметил высокий уровень игры соперника в начале матча.

    Но второй и третий сет прошли без какой-либо интриги — здесь Синнер доминировал, особенно это касается решающей партии.

    Прогнозы на теннис

    Синнер, как обычно, скромничает, рассуждая о своих шансах на победу, но ни у кого нет сомнений в том, что он приехал сюда только с одной целью — забрать главный приз и защитить 500 очков.

    Сафиуллин

    Роман в первом круге одержал уверернную победу над Стэном Вавринкой — 6:3, 6:4.

    Этот матч стал очередным подтверждением, что 39-летний швейцарец уже очень далек от своей оптимальной формы.

    Сафиуллин сделал по брейку в каждом сете и не отдал ни гейма на своей подаче.

    Также стоит напомнить, что 27-летний Сафиуллин попал в основную сетку как лаки-лузер. В решающем раунде отбора он проиграл 36-летнему испанцу Роберто Баутисте-Агуту.

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    Ранее в этом году Роман смог выиграть больше одного матча на харде на уровне основной сетки ATP только на австралийском турнире в Брисбене.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в уверенной победе Синнера. На Сафиуллина можно поставить за 9.10.

    Прогноз: единственный положительный момент для Сафиуллина заключается в том, что он может выйти и играть просто в свое удовольствие. Год назад ему удалось взять сет в матче с итальянцем на Уимблдоне. Вполне вероятно, что в предстоящей игре россиянин сможет избежать разгрома.

    Рекомендуемая ставка: тотал выигранных геймов Сафиуллина больше 7,0 за 1.87.

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    Синнер — Сафиуллин: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 28.09.2024. Прогнозы на теннис. Сафиуллин неприятно удивит Синнера?
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