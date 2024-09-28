Синнер
Янник начал защиту титула в Пекине с волевой победы над Николасом Харри — 4:6, 6:3, 6:1.
В первом сете чилиец не только отлично подавал, но и эффективно играл на приеме. Итальянец потом тоже отметил высокий уровень игры соперника в начале матча.
Но второй и третий сет прошли без какой-либо интриги — здесь Синнер доминировал, особенно это касается решающей партии.
Синнер, как обычно, скромничает, рассуждая о своих шансах на победу, но ни у кого нет сомнений в том, что он приехал сюда только с одной целью — забрать главный приз и защитить 500 очков.
Сафиуллин
Роман в первом круге одержал уверернную победу над Стэном Вавринкой — 6:3, 6:4.
Этот матч стал очередным подтверждением, что 39-летний швейцарец уже очень далек от своей оптимальной формы.
Сафиуллин сделал по брейку в каждом сете и не отдал ни гейма на своей подаче.
Также стоит напомнить, что 27-летний Сафиуллин попал в основную сетку как лаки-лузер. В решающем раунде отбора он проиграл 36-летнему испанцу Роберто Баутисте-Агуту.
Ранее в этом году Роман смог выиграть больше одного матча на харде на уровне основной сетки ATP только на австралийском турнире в Брисбене.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в уверенной победе Синнера. На Сафиуллина можно поставить за 9.10.
Прогноз: единственный положительный момент для Сафиуллина заключается в том, что он может выйти и играть просто в свое удовольствие. Год назад ему удалось взять сет в матче с итальянцем на Уимблдоне. Вполне вероятно, что в предстоящей игре россиянин сможет избежать разгрома.
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Рекомендуемая ставка: тотал выигранных геймов Сафиуллина больше 7,0 за 1.87.