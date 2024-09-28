Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против итальянца Янника Синнера во втором круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 28 сентября, начало — в 09:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Сафиуллин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Синнер

Янник начал защиту титула в Пекине с волевой победы над Николасом Харри — 4:6, 6:3, 6:1.

В первом сете чилиец не только отлично подавал, но и эффективно играл на приеме. Итальянец потом тоже отметил высокий уровень игры соперника в начале матча.

Но второй и третий сет прошли без какой-либо интриги — здесь Синнер доминировал, особенно это касается решающей партии.

Прогнозы на теннис

Синнер, как обычно, скромничает, рассуждая о своих шансах на победу, но ни у кого нет сомнений в том, что он приехал сюда только с одной целью — забрать главный приз и защитить 500 очков.

Сафиуллин

Роман в первом круге одержал уверернную победу над Стэном Вавринкой — 6:3, 6:4.

Этот матч стал очередным подтверждением, что 39-летний швейцарец уже очень далек от своей оптимальной формы.

Сафиуллин сделал по брейку в каждом сете и не отдал ни гейма на своей подаче.

Также стоит напомнить, что 27-летний Сафиуллин попал в основную сетку как лаки-лузер. В решающем раунде отбора он проиграл 36-летнему испанцу Роберто Баутисте-Агуту.

Ранее в этом году Роман смог выиграть больше одного матча на харде на уровне основной сетки ATP только на австралийском турнире в Брисбене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в уверенной победе Синнера. На Сафиуллина можно поставить за 9.10.

Прогноз: единственный положительный момент для Сафиуллина заключается в том, что он может выйти и играть просто в свое удовольствие. Год назад ему удалось взять сет в матче с итальянцем на Уимблдоне. Вполне вероятно, что в предстоящей игре россиянин сможет избежать разгрома.

Рекомендуемая ставка: тотал выигранных геймов Сафиуллина больше 7,0 за 1.87.