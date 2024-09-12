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    Гарсия проиграет 169-й ракетке мира?

    Гарсия — Шибахара: прогноз и ставка — Сегодня в 23:30

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    Прогноз и ставки на Гарсия — Шибахара
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    Каролин Гарсия
    Француженка Каролин Гарсия сыграет против японки Эны Шибахары во втором круге турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 12 сентября, начало — в 23:30 мск. Ставка и прогноз на матч Гарсия — Шибахара, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Гарсия

    Каролин проведет всего лишь второй за последние почти шесть месяцев матч на харде.

    В конце августа французская теннисиста не прошла даже первый раунд на Открытом чемпионате США, неожиданно проиграв мексиканке Рената Сарасуа.

    Также стоит отметить, что летом Гарсия провела всего лишь три матча — два на Уимблдоне и один на олимпийском турнире в Париже.

    Прогнозы на теннис

    Похоже, у бывшей четвертой ракетки мира очередной непростой период в карьере.

    Шибахара

    Японская теннисистка с учетом квалификации провела в Гвадалахаре уже три матча.

    В отборе Эна выиграла у колумбийки Эмилианы Аранго и американки Элизабет Мандлик.

    В основной сетке Шибахара начала с победы над австралийкой Кимберли Биррелл (6:4, 7:6).

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    В конце августа 169-я ракетка мира прошла непростую квалификацию и выиграла один матч в основном турнире US Open. Во втором круге представительница Страны восходящего солнца уступила Иге Свентек со счетом 0:6, 1:6.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Гарсия в этом матче можно поставить за 1.63, победу Шибахары букмекеры предлагают за 2.28.

    Прогноз: японка ранее пять раз играла против соперниц из топ-50 и во всех случаях уступила 0-2 по сетам. Учитывая проблемы француженки, логично предположить, что Шибахара как минимум возьмет сет в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.00.

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    Гарсия — Шибахара: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 12.09.2024. Прогнозы на теннис. Гарсия проиграет 169-й ракетке мира?
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