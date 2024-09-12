Гарсия
Каролин проведет всего лишь второй за последние почти шесть месяцев матч на харде.
В конце августа французская теннисиста не прошла даже первый раунд на Открытом чемпионате США, неожиданно проиграв мексиканке Рената Сарасуа.
Также стоит отметить, что летом Гарсия провела всего лишь три матча — два на Уимблдоне и один на олимпийском турнире в Париже.
Похоже, у бывшей четвертой ракетки мира очередной непростой период в карьере.
Шибахара
Японская теннисистка с учетом квалификации провела в Гвадалахаре уже три матча.
В отборе Эна выиграла у колумбийки Эмилианы Аранго и американки Элизабет Мандлик.
В основной сетке Шибахара начала с победы над австралийкой Кимберли Биррелл (6:4, 7:6).
В конце августа 169-я ракетка мира прошла непростую квалификацию и выиграла один матч в основном турнире US Open. Во втором круге представительница Страны восходящего солнца уступила Иге Свентек со счетом 0:6, 1:6.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Гарсия в этом матче можно поставить за 1.63, победу Шибахары букмекеры предлагают за 2.28.
Прогноз: японка ранее пять раз играла против соперниц из топ-50 и во всех случаях уступила 0-2 по сетам. Учитывая проблемы француженки, логично предположить, что Шибахара как минимум возьмет сет в предстоящем матче.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.00.