Француженка Каролин Гарсия сыграет против японки Эны Шибахары во втором круге турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 12 сентября, начало — в 23:30 мск. Ставка и прогноз на матч Гарсия — Шибахара, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Гарсия

Каролин проведет всего лишь второй за последние почти шесть месяцев матч на харде.

В конце августа французская теннисиста не прошла даже первый раунд на Открытом чемпионате США, неожиданно проиграв мексиканке Рената Сарасуа.

Также стоит отметить, что летом Гарсия провела всего лишь три матча — два на Уимблдоне и один на олимпийском турнире в Париже.

Прогнозы на теннис

Похоже, у бывшей четвертой ракетки мира очередной непростой период в карьере.

Шибахара

Японская теннисистка с учетом квалификации провела в Гвадалахаре уже три матча.

В отборе Эна выиграла у колумбийки Эмилианы Аранго и американки Элизабет Мандлик.

В основной сетке Шибахара начала с победы над австралийкой Кимберли Биррелл (6:4, 7:6).

В конце августа 169-я ракетка мира прошла непростую квалификацию и выиграла один матч в основном турнире US Open. Во втором круге представительница Страны восходящего солнца уступила Иге Свентек со счетом 0:6, 1:6.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гарсия в этом матче можно поставить за 1.63, победу Шибахары букмекеры предлагают за 2.28.

Прогноз: японка ранее пять раз играла против соперниц из топ-50 и во всех случаях уступила 0-2 по сетам. Учитывая проблемы француженки, логично предположить, что Шибахара как минимум возьмет сет в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.00.