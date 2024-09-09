Доулхайд
Кэролайн в прошлом сезоне сенсационно дошла в Гвадалахаре до финала, благодаря чему дебютировала в топ-50.
В 2023-м здесь разыгрывалось не 500 очков, а 1000, что и позволило американке существенно взлететь в рейтинге.
Как ни странно, Доулхайд продолжает удерживать позиции. Новую неделю она начнет в статусе 44-й ракетки мира.
Летом Доулхайд дошла до четвертьфинала на траве в Бирмингеме и до полуфинала на харде в Вашингтоне. Это ее лучшие результаты в контексте трех предыдущих месяцев. Конечно, хватало и провальных выступлений.
На Открытом чемпионате США Кэролайн в первом круге одержала сенсационную победу над Даниэль Коллинз, после чего неожиданно проиграла Саре Эррани.
Тревизан
Мартина на прошлой неделе дошла до четвертьфинала на первом турнире в Гвадалахаре. Но это был турнир всего лишь категории WTA 125.
В 1/4 финала итальянская теннисистка не смогла доиграть матч против россиянки Камиллы Рахимовой, снявшись при счете 6:1, 3:1 в пользу соперницы.
Перед этим Тревизан не выиграла ни одного раунда в Кливленде и на US Open, а также не прошла квалификацию в Цинциннати.
Спад начался сразу после того, как 30-летняя Тревизан в середине июля выиграла грунтовый турнир в шведском Бостаде.
В текущем сезоне Мартина прошла первый круг на харде на уровне WTA 250 и выше только на одном турнире.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Доулхайд в этом матче можно поставить за 1.38, победу Тревизан букмекеры предлагают за 3.05.
Прогноз: все-таки рискнем предположить, что Кэролайн спокойно преодолеет стартовый раунд.
- 2.62Синнер — Фриц: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 1.96Бектас — Френх: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 1.98Мертенс — Захарова: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
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К слову, американка ведет 2-0 в личных встречах с Тревизан. В обоих случах она обыграла итальянку на харде.
Рекомендуемая ставка: победа Доулхайд в двух сетах за 1.99.