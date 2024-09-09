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    Доулхайд продлит серию побед над Тревизан?

    Доулхайд — Тревизан: прогноз и ставка — 09.09.2024

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    Прогноз и ставки на Доулхайд — Тревизан
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    Кэролайн Доулхайд
    Американка Кэролайн Доулхайд сыграет против итальянки Мартины Тревизан в первом круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 9 сентября, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Доулхайд — Тревизан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Доулхайд

    Кэролайн в прошлом сезоне сенсационно дошла в Гвадалахаре до финала, благодаря чему дебютировала в топ-50.

    В 2023-м здесь разыгрывалось не 500 очков, а 1000, что и позволило американке существенно взлететь в рейтинге.

    Как ни странно, Доулхайд продолжает удерживать позиции. Новую неделю она начнет в статусе 44-й ракетки мира.

    Летом Доулхайд дошла до четвертьфинала на траве в Бирмингеме и до полуфинала на харде в Вашингтоне. Это ее лучшие результаты в контексте трех предыдущих месяцев. Конечно, хватало и провальных выступлений.

    Прогнозы на теннис

    На Открытом чемпионате США Кэролайн в первом круге одержала сенсационную победу над Даниэль Коллинз, после чего неожиданно проиграла Саре Эррани.

    Тревизан

    Мартина на прошлой неделе дошла до четвертьфинала на первом турнире в Гвадалахаре. Но это был турнир всего лишь категории WTA 125.

    В 1/4 финала итальянская теннисистка не смогла доиграть матч против россиянки Камиллы Рахимовой, снявшись при счете 6:1, 3:1 в пользу соперницы.

    Перед этим Тревизан не выиграла ни одного раунда в Кливленде и на US Open, а также не прошла квалификацию в Цинциннати.

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    Спад начался сразу после того, как 30-летняя Тревизан в середине июля выиграла грунтовый турнир в шведском Бостаде.

    В текущем сезоне Мартина прошла первый круг на харде на уровне WTA 250 и выше только на одном турнире.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Доулхайд в этом матче можно поставить за 1.38, победу Тревизан букмекеры предлагают за 3.05.

    Прогноз: все-таки рискнем предположить, что Кэролайн спокойно преодолеет стартовый раунд.

    К слову, американка ведет 2-0 в личных встречах с Тревизан. В обоих случах она обыграла итальянку на харде.

    Рекомендуемая ставка: победа Доулхайд в двух сетах за 1.99.

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    Доулхайд — Тревизан: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 09.09.2024. Прогнозы на теннис. Доулхайд продлит серию побед над Тревизан?
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